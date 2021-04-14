ГК «СММ» впервые изготовила три мостовых крана в соответствии с нормами и правилами НП-043-18
Специалистами Группы компаний «СММ» по ранее заключенному договору произведена отгрузка трех комплектов мостовых электрических кранов одному из ведущих горнометаллургических предприятий страны.
Мостовые краны предназначены для работы в отделении автоклавного окисления гидрометаллургического цеха с источниками ионизирующего излучения и полностью соответствуют федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии НП-043-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии»
Краны укомплектованы необходимыми контрольно-измерительными приборами, исполнительными механизмами, средствами автоматизации, системами управления для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Управление техникой осуществляется с дистанционного пульта управления.
Технические характеристики:
2 мостовых крана:
— грузоподъемность 15/5 тонн
— скоростью передвижения крана 20 м/мин
— скоростью передвижения грузовой тележки 30 м/мин
— пролет крана 16,5 метров
1 мостовой кран:
— грузоподъемность 10 тонн
— скоростью передвижения крана 20 м/мин
— скоростью передвижения грузовой тележки 30 м/мин
— пролет крана 9 метров
На предприятии краны планируется задействовать в перемещении деталей внутри цеха с источниками ионизирующего излучения.
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