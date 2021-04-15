На базе «Порта Тольятти» начал работу контейнерный терминал

© portnews.ru

ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Модуль» создали совместное предприятие «Тольяттинский логистический комплекс «Модуль» — контейнерный терминал на базе ПАО «Порт Тольятти», являющегося дочерним предприятием ПАО «КуйбышевАзот». Об этом сообщает пресс-служба ТЛК «Модуль». В рамках нового регионального логистического проекта «Порт Тольятти» будет обеспечивать организацию новых маршрутов железнодорожных контейнерных перевозок на территории Самарской и соседних областей.

Грузовладельцы, в свою очередь, получат новые возможности по отправке и приему контейнерных грузов, в том числе в составе ускоренных контейнерных поездов.

Создание регулярных маршрутов отправки ускоренных контейнерных поездов позволит повысить конкурентоспособность предприятий области на российском и мировых рынках путем оптимизации логистических издержек (снижение стоимости и увеличение скорости доставки грузов), а также расширения регионов сбыта.Тольяттинский логистический комплекс «Модуль» обеспечит равномерную загрузку производственных мощностей порта, а также создаст дополнительные рабочие места в г. Тольятти.

«Создание нового логистического комплекса на территории порта — это дополнительные возможности по транспортировке грузов для региональных и глобальных компаний и очередной шаг по развитию дочернего предприятия «Порт Тольятти», — отметил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. ПАО «КуйбышевАзот» — одна из ведущих химических компаний в России, лидер в РФ и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, крупнейший производитель технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в России. Является головным предприятием в группе компаний «КуйбышевАзот», подразделения которой работают в Самарской, Курской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Мордовия, Германии, Китае и Сербии. Активная инвестиционная политика обеспечивает «КуйбышевАзоту» быстрый и эффективный рост и устойчивое развитие.

ООО «Модуль» - российская транспортно-экспедиторская компания. Каждый месяц компания формирует более 200 контейнерных поездов и более 30 000 контейнеров отгружает морем.

Порт Тольятти основан в 1958 году. Предприятие обеспечивает перевозки пассажиров и минерально-строительных грузов по Волге и Каме, химических удобрений до портов Балтики и Азовского моря, в погрузочно-разгрузочных работах на все виды транспорта, в том числе тяжеловесных и негабаритных грузов и контейнеров. Грузооборот порта составляет около 4,2 млн тонн, пропускная способность — порядка 10 млн тонн.