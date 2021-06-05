Новые детские сады открываются в регионах часть 10 (2021г.)
Томская область
1 июня, в селе Мельниково Шегарского района открылся новый детский сад «Родничок». Второй корпус на 145 мест Шегарского детского сада № 1 комбинированного вида построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография"
Здесь организована работа 6 детских групп, в том числе двух ясельных. В помещении каждой группы есть комната для игр и приема пищи, а также спальня. Есть классы для музыкальных и спортивных занятий, робототехники, сенсорная комната. Детский сад оборудован необходимыми устройствами для пребывания в нем маломобильных детей.
https://tomsk.b...ichok/94336781/
Алтайский край
В г. Камне-на-Оби состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада № 28 «Умка», построенного в рамках национального проекта «Демография». Это первое дошкольное образовательное учреждение, построенное в городе за последние 15 лет.
Долгожданным и дорогим подарком стоимостью около 194 миллионов рублей для каменских дошколят и их родителей стал большой и уютный «Умка». Именно так после народного голосования горожане назвали новый детский сад, который открыли в День защиты детей.
Кирпичное здание детского сада «Умка» отвечает всем современным требованиям и предоставляет детям высокий уровень комфорта. В нем расположены гимнастический зал, оснащенный спортивным оборудованием, уютные детские спальни и игровые комнаты, кабинет психолога и логопеда, медицинский кабинет, музыкальный зал, студия детского творчества. Кроме того, для старших групп открыт учебный класс, оснащенный проектором и компьютером. В здании есть пассажирский лифт грузоподъемностью 800 килограммов. Пищеблок включает горячий, холодный, мясо-рыбный и овощной цеха, кладовые сухих продуктов и моечную. Внутренний дизайн каждой группы индивидуален, при отделке использованы только экологически чистые материалы, мебель изготовлена из натуральных материалов. В детском саду установили современную автоматическую пожарную сигнализацию и звуковую систему оповещения.новое дошкольное учреждение полностью укомплектовали необходимыми кадрами — 21 педагог и 29 сотрудников.
https://www.alt...sad_923136.html
https://www.ap2...w=1622793720000
https://izvesti...kogo-sada-umka/
Камчатский край
г.Елизово
31 мая, накануне Международного дня защиты детей, в Елизове состоялось торжественное открытие двух детских садов — «Жемчужинка» и «Жар-Птица».
https://vk.com/...-161240131_1726
https://petropa...krili/94275266/
Республика Карелия
1 июня, в День защиты детей, в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске открылся новый детский сад № 4 «Акварельки».
Детский сад состоит из двух современных зданий, построенных в рамках нацпроекта на ул. Энтузиастов и в районе ул. Генерала Судакова.
Направления в новый детский сад получили 300 юных горожан, в том числе сформировано 9 групп малышей до трех лет. В корпусах оборудованы 12 групповых помещений: девять групп для детей в возрасте от года до 3 лет и три группы для ребят постарше. Здесь есть просторные музыкальные и спортивные залы, пищеблоки, прачечные, медицинские и методические кабинеты, процедурные. Созданы все необходимые условия для безопасного пребывания детей.
https://petroza...odske/94338804/
Республика Адыгея
г.Майкоп
В республиканской столице первых воспитанников принимает новый детский сад, расположенной по ул. Михайлова, 15-а. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 240 мест, построено в рамках национального проекта «Демография».
https://maikop....ad-na-240-mest/
https://maikop....y-sad/94354525/
Волгоградская область
г.Камышин
В День защиты детей в Камышине состоялось торжественное открытие нового образовательного учреждения — детского сада № 1 «Счастливое детство». Детский сад сегодня принял первых малышей. В двухэтажном здании помимо семи групповых помещений со спальными комнатами предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинет изучения иностранных языков, кабинеты психолога и логопеда, комната природоведения, медицинский блок, пищеблок, прачечная и другие административно-хозяйственные помещения. Современный архитектурный проект разработан по всем нормам.
https://admkamy...etskiy-sad.html
Белгородская область
В День защиты детей в Белгородской области открыли два детсада.
Их построили в Грайвороне и Корочанском районе.
Новый детсад «Капелька» в Грайвороне рассчитан на 180 дошкольников . В детском саду 9 групп, пищевой и медицинский блоки, залы для спортивных и музыкальных занятий, созданы необходимые условия для детей-инвалидов.
Карачанский район. село Дальняя Игуменка
В здании «Улыбки» оборудованы помещения на четыре группы детей, а это 80 мест, в возрасте от 3 до 7 лет: раздевалки, групповые, спальни, туалеты, совмещённый с физкультурным музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, медицинский и пищевой блоки, приобретено игровое и развивающее оборудование. На уличной территории размещены теневые навесы, игровые площадки с безопасным покрытием.
https://www.bel...anie/37453.html
https://belgoro...tsada/94347594/
https://www.bel...e/news/4314093/
https://www.kor...acheslav-vladi/
https://vk.com/...639631882_57445 ( все фото)
Читайте также...
- Обзор строительства и реконструкции учреждений культуры и музеев
- В Белгородской области открыты сельские детские сады
- Новые сельские детские сады открылись в Томской области
05.06.2110:36:15
05.06.2110:49:09
05.06.2112:16:41
05.06.2113:01:04