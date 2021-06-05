Новые детские сады открываются в регионах часть 10 (2021г.)

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Томская область

1 июня, в селе Мельниково Шегарского района открылся новый детский сад «Родничок». Второй корпус на 145 мест Шегарского детского сада № 1 комбинированного вида построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография"

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Здесь организована работа 6 детских групп, в том числе двух ясельных. В помещении каждой группы есть комната для игр и приема пищи, а также спальня. Есть классы для музыкальных и спортивных занятий, робототехники, сенсорная комната. Детский сад оборудован необходимыми устройствами для пребывания в нем маломобильных детей.

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https://tomsk.b...ichok/94336781/

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Алтайский край

В г. Камне-на-Оби состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада № 28 «Умка», построенного в рамках национального проекта «Демография». Это первое дошкольное образовательное учреждение, построенное в городе за последние 15 лет.

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© altairegion22.ru

Долгожданным и дорогим подарком стоимостью около 194 миллионов рублей для каменских дошколят и их родителей стал большой и уютный «Умка». Именно так после народного голосования горожане назвали новый детский сад, который открыли в День защиты детей.

© altairegion22.ru

Кирпичное здание детского сада «Умка» отвечает всем современным требованиям и предоставляет детям высокий уровень комфорта. В нем расположены гимнастический зал, оснащенный спортивным оборудованием, уютные детские спальни и игровые комнаты, кабинет психолога и логопеда, медицинский кабинет, музыкальный зал, студия детского творчества. Кроме того, для старших групп открыт учебный класс, оснащенный проектором и компьютером. В здании есть пассажирский лифт грузоподъемностью 800 килограммов. Пищеблок включает горячий, холодный, мясо-рыбный и овощной цеха, кладовые сухих продуктов и моечную. Внутренний дизайн каждой группы индивидуален, при отделке использованы только экологически чистые материалы, мебель изготовлена из натуральных материалов. В детском саду установили современную автоматическую пожарную сигнализацию и звуковую систему оповещения.новое дошкольное учреждение полностью укомплектовали необходимыми кадрами — 21 педагог и 29 сотрудников.

https://www.alt...sad_923136.html

https://www.ap2...w=1622793720000

https://izvesti...kogo-sada-umka/

Камчатский край

г.Елизово

31 мая, накануне Международного дня защиты детей, в Елизове состоялось торжественное открытие двух детских садов — «Жемчужинка» и «Жар-Птица».

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© sun9-70.userapi.com

© sun9-52.userapi.com

© sun9-42.userapi.com

https://vk.com/...-161240131_1726

https://petropa...krili/94275266/

© sun9-21.userapi.com

Республика Карелия

1 июня, в День защиты детей, в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске открылся новый детский сад № 4 «Акварельки».

© s.karelia.news

© s.karelia.news

Детский сад состоит из двух современных зданий, построенных в рамках нацпроекта на ул. Энтузиастов и в районе ул. Генерала Судакова.

© s.karelia.news

Направления в новый детский сад получили 300 юных горожан, в том числе сформировано 9 групп малышей до трех лет. В корпусах оборудованы 12 групповых помещений: девять групп для детей в возрасте от года до 3 лет и три группы для ребят постарше. Здесь есть просторные музыкальные и спортивные залы, пищеблоки, прачечные, медицинские и методические кабинеты, процедурные. Созданы все необходимые условия для безопасного пребывания детей.

https://petroza...odske/94338804/

© maykop-news.ru

Республика Адыгея

г.Майкоп

В республиканской столице первых воспитанников принимает новый детский сад, расположенной по ул. Михайлова, 15-а. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 240 мест, построено в рамках национального проекта «Демография».

© adigeatoday.ru

© maykop-news.ru

© sun9-45.userapi.com

© sun9-32.userapi.com

© sun9-52.userapi.com

https://maikop....ad-na-240-mest/

https://maikop....y-sad/94354525/

© admkamyshin.info

Волгоградская область

г.Камышин

В День защиты детей в Камышине состоялось торжественное открытие нового образовательного учреждения — детского сада № 1 «Счастливое детство». Детский сад сегодня принял первых малышей. В двухэтажном здании помимо семи групповых помещений со спальными комнатами предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинет изучения иностранных языков, кабинеты психолога и логопеда, комната природоведения, медицинский блок, пищеблок, прачечная и другие административно-хозяйственные помещения. Современный архитектурный проект разработан по всем нормам.

© admkamyshin.info

© admkamyshin.info

© admkamyshin.info

https://admkamy...etskiy-sad.html

© sun9-72.userapi.com

Белгородская область

В День защиты детей в Белгородской области открыли два детсада.

Их построили в Грайвороне и Корочанском районе.

Новый детсад «Капелька» в Грайвороне рассчитан на 180 дошкольников . В детском саду 9 групп, пищевой и медицинский блоки, залы для спортивных и музыкальных занятий, созданы необходимые условия для детей-инвалидов.

© sun9-69.userapi.com

© sun9-42.userapi.com

Карачанский район. село Дальняя Игуменка

© sun9-6.userapi.com

© sun9-20.userapi.com

В здании «Улыбки» оборудованы помещения на четыре группы детей, а это 80 мест, в возрасте от 3 до 7 лет: раздевалки, групповые, спальни, туалеты, совмещённый с физкультурным музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, медицинский и пищевой блоки, приобретено игровое и развивающее оборудование. На уличной территории размещены теневые навесы, игровые площадки с безопасным покрытием.

© sun9-5.userapi.com

© sun9-71.userapi.com

© sun9-38.userapi.com

https://www.bel...anie/37453.html

https://belgoro...tsada/94347594/

https://www.bel...e/news/4314093/

https://www.kor...acheslav-vladi/

https://vk.com/...639631882_57445 ( все фото)