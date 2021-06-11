«Лиотех» приступил к поставкам накопителей энергии «Россетям»

© www.liotech.ru

ООО «Меринг» (входит в группу компаний «Наследие») совместно с портфельной компанией Группы РОСНАНО «Лиотех», крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов в России, приступили к поставкам накопителей энергии для ПАО «Россети». Оборудование мощностью 50 кВт и энергоемкостью 40 кВт*ч соответствует всем требованиям заказчика. Всего будет поставлено 10 накопителей.

Данные системы накопления энергии являются полностью российской инновационной разработкой с уровнем локализации продукции свыше 95% на отечественных компонентах.

Инновационные системы накопления энергии предназначены для повышения надежности и качества энергоснабжения социально значимых потребителей — медицинских и образовательных учреждений. Они обеспечивают нормативный уровень напряжения и заряжаются во время минимального потребления (ночные и дневные часы), а в часы максимальных нагрузок (утреннее и вечернее время) выдают электроэнергию в сеть, компенсируя потери напряжения и доводя уровень напряжения до значений, предусмотренных ГОСТ.

Первые два накопителя, установленные в Дзержинском и Приокском районах Калужской области, уже подключены к сети. Оставшиеся накопители будут установлены в Белгородской, Владимирской и Нижегородской областях. Большинство из них будет использоваться для электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.

Система накопления энергии, поставляемая для ПАО «Россети» соответствует всем требованиям заказчика и состоит из литий-ионных батарей, силовых кабелей постоянного и переменного тока, силового двунаправленного преобразователя, шкафа учета, шкафа телемеханики, необходимых инженерных систем — электропитания, заземления и молниезащиты, кондиционирования и вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения.

«Нами также разработана и применена собственная разветвленная АСУ ТП, обеспечивающая управление всеми режимами работы накопителя. Инженерами компании предусмотрена возможность передачи сигналов в автоматизированные системы оперативно-технологического управления и учета электроэнергии Россети Центр, а также приём команд телеуправления», — отметил генеральный директор ООО «Литэко» Константин Якушев.

Портфельная компания РОСНАНО «Лиотех» победила в конкурсе ОАО «РЖД» на поставку резервных источников питания на базе литий-ионных аккумуляторных батарей. Согласно условиям тендера, поставки изделий будут осуществлены в конце 2021 года на 14 железнодорожных вокзалов

© liotech.ru

По итогам конкурса с ООО «Лиотех-Инновации» (входит в ГК «Лиотех») будет заключен договор на поставку источников бесперебойного питания (ИБП), выполнение монтажных и пусконаладочных работ для вокзалов в 14 регионах, включая Санкт-Петербург, Удмуртию, Астраханскую область и др.

Использование источников бесперебойного питания обеспечивает надежность функционирования инфраструктуры железнодорожных вокзалов, от которой зависит безопасность движения поездов и жизни людей. Качество и непрерывность электропитания имеют особо важное значение с учетом цифровизации множества процессов на железных дорогах. Литий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ по сравнению со своими устаревшими аналогами (прежде всего свинцово-кислотными аккумуляторами): более длительный срок службы, меньший вес и габариты, меньшая стоимость обслуживания, широкие возможности для мониторинга. Литий-ионные аккумуляторы также менее чувствительны к колебаниям температуры. Высокая эффективная емкость и удельная запасаемая энергия позволяет компактно размещать оборудование, что принципиально важно при построении систем, рассчитанных на высокую энергоемкость.

Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества РОСНАНО, РЖД и «Трансмашхолдинга» планируется создание экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов. Всего предусматривается возможность поставки в адрес РЖД 131 локомотива в течение 6 лет после приемки первой машины.

«Лиотех» принял участие в разработке национальных стандартов на литий-ионные батареи и системы накопления электроэнергии для железнодорожного транспорта

© liotech.ru

С 1 июня 2021 года в России введены в действие национальные стандарты, связанные с использованием литий-ионных батарей и систем накопления электроэнергии в подвижном составе железнодорожного транспорта. Документы разработаны при поддержке компании «Лиотех» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО.

Стандарты разработаны Национальной ассоциацией производителей источников тока «РУСБАТ» с участием ведущих российских изготовителей аккумуляторов (ГК «Лиотех»), предприятий-потребителей (НП «Объединение производителей железнодорожной техники», АО «Трансмашхолдинг», АО «Hаучно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» и др.) и подразделений ОАО «РЖД», ответственных за техническую политику.

«Применение новых стандартов будет способствовать технологическому развитию отечественной промышленности и внедрению отечественных литий-ионных аккумуляторов в бортовые системы накопления энергии для рельсового транспорта», — отметил директор департамента стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Юрий Ткачук.

«Системная работа с Фондом инфраструктурных и образовательных программ способствует созданию гармонизированной с международными требованиями нормативной базы, обеспечивающей применение выпускаемой нашим предприятием инновационной продукции в различных отраслях, включая железнодорожный транспорт. Это актуально и для наших текущих проектов с „Трансмашхолдингом“, и для всей отрасли в целом», — сообщил генеральный директор ООО «Литэко» Константин Якушев.

ГОСТ Р МЭК 62864-1-2021 «Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Энергообеспечение бортовыми системами накопления энергии. Часть 1. Последовательные гибридные системы». Документ разработан на основе международного стандарта и распространяется на бортовые литий-ионные тяговые батареи для систем накопления энергии, используемых в качестве тягового привода железнодорожных транспортных средств, в том числе гибридных. Стандарт устанавливает требования к их конструкции, рабочим параметрам, безопасности, обмену данными, маркировке и обозначению, а также видам и методам испытаний.

ГОСТ Р МЭК 62928-2021 «Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Требования к тяговым литий-ионным бортовым батареям» подготовлен на основе международного стандарта и устанавливает правила построения последовательных гибридных систем (электрически подключенные) с встроенным накопителем энергии, применяемым для движения железнодорожных транспортных средств, обеспечивая управление потоками энергии и повышая характеристики.