Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» начала серийный выпуск противолодочной ракеты АПР-3МЭ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) начала серийное производство новейших авиационных противолодочных ракет АПР-3МЭ, сообщил в интервью ТАСС на 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

«Серийное производство авиационных противолодочных ракет типа АПР-3МЭ развернуто. Выполнена поставка первой партии», — проинформировал Обносов.

Авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ была впервые представлена на выставке МАКС-2017. Усовершенствованная ракета предназначена для поражения современных подводных лодок различных классов на глубинах до 800 м и скорости хода до 40 узлов при волнении моря до 6 баллов. Данная ракета считается одним из наиболее эффективных средств борьбы с подлодками.

По словам главы КТРВ, ведутся работы по созданию новых образцов авиационных противолодочных торпед. «В дальнейшем на замену АПР-3МЭ планируется разработка малогабаритной авиационной противолодочной торпеды, значительно превосходящей существующие образцы по дальности хода», — сообщил Обносов.

Он добавил, что в настоящий момент специалисты корпорации также ведут работы по созданию универсального минного комплекса. «В разрабатываемом универсальном минном комплексе предусматривается селекция целей в широком диапазоне параметров и обработка поступающей информации о целях с применением современных алгоритмов, в том числе алгоритмов искусственного интеллекта», — уточнил Обносов.