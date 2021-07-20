25 специальных автомобилей групп разминирования поступили в инженерные войска ВС РФ

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В подразделения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках государственного оборонного заказа поставлено 25 специальных автомобилей группы разминирования САГР. Машины поставлены в инженерные части военных округов, Северного флота и подразделения Воздушно-космических сил России.

Специальный автомобиль группы разминирования создан на базе пикапа УАЗ-2363. Он предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов и позволяет транспортировать взрывоопасные предметы 1-й степени опасности без взрывателей до места уничтожения. В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер ЭТЦ-l, стеллаж для укладки и транспортировки ВОП, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва система автоматического пожаротушения.

Всего в текущем году предприятиями промышленности в рамках государственного оборонного заказа спланировано к поставке более 530 единиц инженерной техники, свыше 174 тысяч комплектов инженерного имущества и порядка 30 единиц робототехнических комплексов, в том числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14».