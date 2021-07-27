Омсктрансмаш отправил в войска первую партию Т-80БВМ

© transmash-omsk.ru

Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) отправил заказчику первую в этом году партию танков Т-80БВМ. Боевые машины изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа.

Уникальные российские танки с газотурбинным двигателем Т-80БВМ, которые проходят модернизацию на омском предприятии, уже несколько лет с честью несут службу в самых разных уголках нашей страны. Омсктрансмаш — единственный производитель этой модификации Т-80.

Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия танков заявленным техническим характеристикам были проведены все необходимые проверки. В этом году машина впервые проходила испытания в летний период, которые включали в себя прохождение водной преграды, для этих целей на полигоне Омсктрансмаша был построен искусственный водоем. Помимо этого, танк испытывали на надежность дистанцией в 5000 км.

«Выполнение гособоронзаказа — это приоритетное направление для нашего предприятия. Т-80БВМ отлично себя зарекомендовали за последние годы, они имеют неоспоримое преимущество при эксплуатации при низких температурах. В этом году мы доказали, что и в любых других условиях они боеспособны», — отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

Танк Т-80БВМ — это разработанная АО «Омсктрансмаш» усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. С 2019 года боевая машина поставляется в ВС РФ.

© transmash-omsk.ru

© transmash-omsk.ru

© transmash-omsk.ru