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Армия и Флот

Санитарные бронеавтомобили «Линза» поступили в гвардейскую танковую армию ЗВО

http://foto-i-mir.ru/kartinki/LINZA_BMM_ARMIA-2018_06.JPGhttp://foto-i-mir.ru/kartinki/LINZA_BMM_ARMIA-2018_06.JPG © foto-i-mir.ru

Три единицы новейших санитарных бронеавтомобилей тактического звена семейства «Линза» поступили по гособоронзаказу в соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Автомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Создан на базе КамАЗ «Тайфун 4×4». Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает подрыв до восьми кг в тротиловом эквиваленте. Колеса бронированные. Так, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

Всего до конца текущего года в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО поступит более 10 единиц данных автомобилей.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12374573@egNews

ЗВО, Линза, гособоронзаказ
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