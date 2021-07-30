Санитарные бронеавтомобили «Линза» поступили в гвардейскую танковую армию ЗВО

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Три единицы новейших санитарных бронеавтомобилей тактического звена семейства «Линза» поступили по гособоронзаказу в соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Автомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Создан на базе КамАЗ «Тайфун 4×4». Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает подрыв до восьми кг в тротиловом эквиваленте. Колеса бронированные. Так, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

Всего до конца текущего года в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО поступит более 10 единиц данных автомобилей.