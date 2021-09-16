Cпортивный комплекс борьбы открылся в Красноярске

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Новый спорткомплекс по самбо, дзюдо и греко-римской борьбе открыт в Красноярске.

Возведение объекта велось за счет средств краевого и городского бюджетов. Площадь сооружения составляет 1,3 тыс. кв. метров. Появился зал на три ковра, раздевалки, подсобные и технические помещения, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерская комната и административные помещения. До открытия спорткомплекса у самбистов не было своего зала, приходилось тренироваться в арендованных помещениях.

Спортивный объект сможет принимать более 600 детей и подростков.

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