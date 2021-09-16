Спецавтомобиль групп разминирования на базе пикапа УАЗ-2363 поступил на вооружение ТОФ
Инженерные подразделения Тихоокеанского флота начали получать на вооружение специальные автомобили групп разминирования на базе УАЗ-2363. Специально разработанный для инженерных войск автомобиль поступил в отдельный морской инженерный полк ТОФ. Об этом сообщает пресс-служба флота.
Специальный автомобиль группы разминирования (САГР) создан на базе пикапа УАЗ-2363 и предназначен для перевозки саперов и транспортировки взрывоопасных предметов 1-й степени опасности без взрывателей. САГР имеет бронированный кузов-капсулу, усиленное шасси и специальную резину.
В состав специального оборудования автомобиля входит контейнер для перевозки средств подрыва, стеллаж для укладки и транспортировки взрывоопасных предметов (ВОП), металлические ящики спецоборудования
В состав экипажа входят четыре человека, среди которых командир группы, водитель и два сапера.Поставки первых спецавтомобилей групп разминирования на базе УАЗ-2363 начались летом этого года, небольшие партии уже поступили в инженерные части военных округов, Северного флота и подразделения ВКС.
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