Спецавтомобиль групп разминирования на базе пикапа УАЗ-2363 поступил на вооружение ТОФ

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Инженерные подразделения Тихоокеанского флота начали получать на вооружение специальные автомобили групп разминирования на базе УАЗ-2363. Специально разработанный для инженерных войск автомобиль поступил в отдельный морской инженерный полк ТОФ. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Специальный автомобиль группы разминирования (САГР) создан на базе пикапа УАЗ-2363 и предназначен для перевозки саперов и транспортировки взрывоопасных предметов 1-й степени опасности без взрывателей. САГР имеет бронированный кузов-капсулу, усиленное шасси и специальную резину.

В состав специального оборудования автомобиля входит контейнер для перевозки средств подрыва, стеллаж для укладки и транспортировки взрывоопасных предметов (ВОП), металлические ящики спецоборудования и т. д. Автомобиль укомплектован миноискателем, градиентометром, шанцевым инструментом, лентами ограждения, лестницей, лебедкой, носилками для переноски ВОП и аптечками.

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В состав экипажа входят четыре человека, среди которых командир группы, водитель и два сапера.Поставки первых спецавтомобилей групп разминирования на базе УАЗ-2363 начались летом этого года, небольшие партии уже поступили в инженерные части военных округов, Северного флота и подразделения ВКС.