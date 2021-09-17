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Армия и Флот

В Татарстане спущен на воду МРК «Град»

МРК "Град" / Фото: Корабел.руМРК "Град" / Фото: Корабел.ру © www.korabel.ru

17 сентября на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование «Град».

Корабль будет передан Балтийскому флоту в следующем году.

По данным разработчика, малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса «река-море» и оснащены самыми современными образцами вооружения. Главное назначение назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства.

Корабли данного проекта строятся на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» с 2010 года. В настоящее время уже 9 единиц успешно несут боевое дежурство в составе ВМФ России.

Свои высокие возможности корабли этого проекта блестяще продемонстрировали в 2015 и в 2016 годах в ходе военной операции России в Сирии. Кроме того, МРК «Зеленый Дол», был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз Главнокомандующего Военно-морским Флотом по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте по итогам 2016 года.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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21631, Зеленодольский завод им. Горького, Град
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