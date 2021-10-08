Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник» МСИУ 4386

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Приказом министра обороны Российской Федерации в сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации принята машина сопровождения и управления специальная 4386 (МСИУ 4386). Данный защищенный автомобиль предназначен для сопровождения автомобильных колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления в местах проведения работ со специальной техникой.

Работы над машиной начались в 2017 году. В соответствии с совместным решением Министерства обороны России АО «Ремдизель» приступило к инициативной разработке нового автомобиля сопровождения на базовом шасси К-4386 «Тайфун-ВДВ». Компанией была проведена соответствующая опытно-конструкторская разработка (шифр «Напарник»), и в марте 2021 года новому автомобилю была присвоена литера «О1».

МСИУ 4386 может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом. Бронирование машины обеспечивает надежную защиту экипажу.

Справка

АО «Ремдизель» основано в 1978 году в г. Набережные Челны. На сегодняшний день предприятие представляет собой одно из крупнейших предприятий российского ОПК. Компания разрабатывает и производит семейства защищенных автомобилей «Тайфун» и «Выстрел». Продукция компании имеет опыт боевого применения, а также поставляется на экспорт. «Ремдизель» является участником международных форумов «Армия», начиная с самого первого, прошедшего в 2015 году.