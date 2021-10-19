Соединение МТО ЦВО в Сибири получило по гособоронзаказу 10 новейших топливозаправщиков

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В соединение материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, поступили по гособоронзаказу 10 новейших топливозаправщиков на базе автомобилей КамАЗ-63501 и КамАЗ-5350.

На шасси КамАЗ-63501 размещается автоцистерна АЦ-14-63501 которая может эксплуатироваться при температуре от -40°С до +50°С, а также выдерживать попадание пули автомата Калашникова калибра 7,62 мм, так как создана с применением специального самозатягивающегося полимерного материала.

Заправочный механизм автоцистерны обеспечивает одновременную заправку четырех единиц техники со скоростью 600 литров в минуту. Общий объем цистерны — 14 м3.

На шасси КамАЗ-5350 размещена автоцистерна АЦ-7,5 с общим объемом 7 м3.

Основное предназначение автоцистерн — транспортировка и кратковременное хранение горючего.

Всего подразделения соединения материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированные в Кемеровской области, получили по гособоронзаказу более 20 современных образцов вооружения и военной техники в 2021 году.