Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе отечественного процессора Байкал-М

АО «БПО «Прогресс» из г. Уфа, входящее в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, разработало материнскую плату форм-фактора Thin Mini-ITX на основе отечественного процессора «Байкал-М». За счет компактного проектирования плата позволяет сократить толщину системного блока компьютера до 3-4 сантиметров и может применяться в компактной вычислительной технике: неттопах, моноблоках, мини-серверах и информационных панелях. На сегодняшний день это одна из самых тонких плат, на базе отечественного процессора «Байкал-М».

Процессор материнской платы представляет собой самый сложный элемент в классической технологии поверхностного монтажа — BGA (Ball Grid Array — матрица шариковых выводов). Несмотря на уменьшенный вдвое (по сравнению со стандартным устройством) размер, плата оснащена двумя USB Type-C разъемами, двумя LAN-портами, 2 SATA 6Gb/s, 2 каналами DDR4, имеет низкое потребление электроэнергии и может быть использована внутри «панельного компьютера», моноблока. Платы производятся в России, что обеспечивает доступность продукции.

«В рамках импортозамещения и стимулирования правительством развития радиоэлектронной промышленности все госструктуры, школы, больницы и другие учреждения будут оснащены вычислительной техникой на российских процессорах. Данной технике отдадут предпочтение в рамках проведения закупочных процедур. На сегодняшний день обязательный минимальный порог закупок не менее половины ПК отечественного производства. Это формирует большой спрос на изделия, который мы наблюдаем. Мы нацелены на решение задач, стоящих в рамках национальных проектов, и готовы предложить нашим заказчикам высокотехнологичные, уникальные решения, не уступающие по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам», — комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.