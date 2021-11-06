В РВСН поступило около 100 единиц современной техники РХБ защиты

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В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения продолжаются поступления новейшей техники войск РХБ защиты. Современные машины, среди которых АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М, позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

Всего в РВСН поступило уже около 100 единиц новейшей специальной техники войск РХБ защиты.

После обновления линейки специальной техники войск РХБ защиты в РВСН значительно сократились сроки выполнения задач, и существенно повысилось качество их выполнения за счёт расширения возможностей современных машин.

Для проведения полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), включая пусковые установки, в РВСН поступает авторазливочная станция АРС-14КМ. Предназначением данной машины является дегазация, дезактивации и дезинфекция ВВСТ, отдельных участков местности и дорог, временное хранение и транспортирование воды и дегазирующих растворов, а также создание аэрозольных завес.

Кроме авторазливочной станции АРС-14КМ, перевооружаемые соединения РВСН получают универсальные тепловые машины УТМ-80М. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок, с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 20 метров.

Машины нового поколения РХМ-6 предназначены для ведения РХБ разведки и обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с её отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приёма информации, контролировать выполнение задач подчинёнными расчётами, кроме того оперативно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также контролировать РХБ обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении оружия массового поражения.

Первым полную линейку современных образцов техники, включая РХМ-6, АРС-14КМ, а также УТМ-80М получило Тагильское ракетное соединение.

Кроме того, в воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) спланированы поставки более 100 единиц автомобильной и инженерной техники. Среди которых грузовые и легковые автомобили, пассажирские автобусы, эвакуационные тягачи, кроме того инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства.