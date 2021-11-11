Более 150 единиц военной техники получили войска ЦВО в октябре

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В октябре текущего года соединения, воинские части и учреждения Центрального военного округа (ЦВО) получили более 150 единиц вооружения, специальной и авиационной техники. Современные и модернизированные образцы военной техники пополнили парк вооружения подразделений военного округа в Иркутской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областях и в Пермском крае.

В числе поступивших боевых машин — радиолокационные станции «Каста», «Небо-У, более 50 армейских грузовиков «Мустанг», седельных тягачей и топливозаправщиков, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2, а также модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31бм. Получение 10 единиц цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М позволило завершить переоснащение бригады управления ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, на новую и современную технику.

Центральный военный округ дислоцирован на территории и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.