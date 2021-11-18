Новейшая тропосферная станция связи поступила на вооружение войск ВВО в Забайкалье

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В соединение управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в рамках государственного оборонного заказа на вооружение поступила новейшая подвижная многоканальная тропосферная радиорелейная станция связи. Специальное оборудование станции смонтировано на базе армейского тягача КамАЗ — 5350.

Новое оборудование в настоящий момент проходит обкатку в полевых условиях в рамках тренировки войск связи общевойсковой армии ВВО в Забайкальском крае. Связисты выполняют нормативы по развертыванию оборудования и проводят комплексные тренировки по организации и поддержанию надежной и устойчивой связи между командными пунктами и пунктами управления.

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям военнослужащих по электронному обмену данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в различных условиях обстановки, а также в сложных природно-климатических условиях.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в 2,5—3 раза, а дальность связи возросла вдвое.