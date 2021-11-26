На вооружение топографической части ВВО в Бурятии поступил комплекс «Волынец»

В топографической части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, на вооружение принята уникальная подвижная цифровая технологическая система ПЦТС-1 «Волынец», основное предназначение которого — решение задач топогеодезического обеспечения с использованием цифровых технологий передачи, обработки и хранения информации о местности.

Модули системы смонтированы на автомобильных шасси «Урал-532361», увеличенной мощности, с кузовами-контейнерами и прицепах с кузовами-контейнерами. Модули оснащены соответствующим технологическим оборудованием и производственной мебелью.

В состав системы помимо топографического и полиграфического модулей входит модуль жизнеобеспечения личного состава для проведения мероприятий топообеспечения и привязки в полевых условиях. Помимо этого, каждый модуль оснащен автономным электропитанием от электрогенераторных установок.

По сравнению с прежними образцами вооружения в передвижной системе ПЦТС-1 конструктивно предусмотрено решение обширного ряда задач, в том числе оперативного создания и обновления геоинформационных документов, анализа и оценки местности, размножения цифровой информации. При этом в значительной мере уменьшились сроки выполняемых задач при требуемом качестве обработки данных.