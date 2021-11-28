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Новокузнецк — город с более чем полумиллионным населением, расположен на Юге Западной Сибири, в Кемеровской области. Новокузнецк неразрывно связан с Кузбассом, шахтами и металлургической промышленностью, но он отличается от других городов области и Сибири. В архитектуре города целые улицы построены в стиле сталинского ампира, некоторые сталинки соединены с хрущёвками. Здесь есть дом-гайка, дом-шайба, дома-дуги и дом-клюшка, первый в Сибири небоскрёб, настоящая крепость и улицы, которые пересекают сами себя. А еще этот город настолько быстро вырос, что масштабы поразили современников, а Владимир Маяковский даже написал о нём поэму-оду.

1. Новокузнецк основан в 1618 году как острог — укреплённое сооружение на окраине государства. В остроге размещались войска, которые должны были защищать от нападений местных кочевых племен. В остроге был деревянный частокол, укрепления, казармы, церковь и жилые дома. К 1680 году поселение разрослось и ему присвоили статус города. В начале XIX века в городе построена крепость для защиты от Цинского Китая. Но только в Советское время произошёл стремительный скачок — и Новокузнецк стал угледобывающим и металлургическим центром всего региона.

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2. Изначально город называли Кузнецк — местное население (северные шорцы) уже тогда могли выплавлять из руды железо и занимались кузнечным делом. В 1931 году из-за строительства крупного металлургического комбината решили основать рядом ещё один город — так посёлок Сад-огород стал Новокузнецком. Новый город рос очень быстро, соединился со старым — и в итоге Кузнецк стал одним из его районов. В 1932 году город переименовали в Сталинск, а в 1961 — обратно в Новокузнецк. Сейчас здесь проживает более 540 тысяч человек.

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3. До революции город состоял почти целиком из деревянных зданий — только несколько домов и крепость были построены из камня. Массовая застройка началась в 1931 году, после образования Новокузнецка. Сейчас в городе в основном дома высотой 5 и 9 этажей, хотя есть и более высокие постройки — 16, 18 этажей. Много хрущёвок, но сохранились и целые улицы в стиле сталинского ампира.

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4. Театральная площадь. Расположена на пересечении улицы Кирова и проспекта Металлургов. Обустройство площади началось еще в начале 1930-х годов, почти сразу после образования нового города. Здесь планировали построить Дом Советов и Дом Правительства, но первым появилось здание Дома Культуры и Техники Металлургов.

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5. Первый сибирский небоскрёб. Это здание построено в 1960 году. Изначально планировалось, что в нём будет 14 этажей, но строителям урезали бюджет — и оставили только 11. А ещё из проекта убрали башню со шпилем, которая должна была украшать здание. Но в остальном здание полностью соответствует параметрам того времени — большие окна, высота потолков — 3,6 метров.

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6. В то время такие большие здания были редкостью — дом на Кирова 22А сразу стали называть первым сибирским небоскрёбом. Хотя технология строительства отличается от классических многоэтажек — это здание целиком построено из кирпича.

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7. Сначала в здании хотели разместить гостиницу, но решили отдать его под общежитие. Сейчас большинство комнат жильцы выкупили.

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8. В 1963 году начал работать Драмтеатр — именно тогда площадь получила название Театральная и было решено её заново благоустроить. В итоге на площади появился фонтан с большой чашей в центре. В начале 2000-х провели его реконструкцию, а несколько лет назад появился и зимний вариант с разноцветной подсветкой.

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9. Новокузнецкий Драмтеатр. На его месте планировали построить вторую очередь Дворца Культуры — в то время труппа работала в Театре Металлургов. Во время Великой Отечественной Войны театр уступил свою площадку актерам из Москвы, центральных городов России и Украины, а труппа перенесла спектакли в Ленинск-Кузнецкий — небольшой город между Новокузнецком и Кемерово. Коллектив вернулся в Новокузнецк только в 1963 году, когда было построено новое здание. Здание выполнено в стиле советского классицизма.

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10. Сад Металлургов.

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11. Проспект Металлургов, 25. «Дворянское гнездо», которое спроектировал архитектор Н. А. Бровкин, предназначалось для руководителей и ИТР и передовиков производства металлургического завода, поэтому здание изначально называлось «Дом ударников». Это квадратный семиэтажный дом с большими квартирами и необычными решениями в планировке: вход в ванную был из спальни, в кухне — свой мусоропровод. Именно здесь появился первый в городе лифт.

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12. Граффити-портрет Владимира Высоцкого. С 2015 года на домах начали рисовать граффити-портреты знаменитостей, которые имеют отношение к Новокузнецку. Первым появился десятиметровый портрет Маяковского на улице Энтузиастов, остальные — на домах улицы Кирова. Есть и портрет Достоевского, недалеко от дома-музея.

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13. Граффити-портрет Владимира Машкова. Ещё в Новокузнецке можно найти портреты героев ВОВ, академиков, известных ректоров университета.

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14. Площадь Маяковского на пересечении проспекта Металлургов и улицы Орджоникидзе. На площади установлен памятник поэту. Хотя Маяковский никогда не был в Новокузнецке, он посвятил этому городу поэму, которая начиналась с пророческих слов: «К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей».

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15. Дом на площади Маяковского. Проспект Металлургов, 39. Этот дом считается одним из символов Новокузнецка. Раньше дом заселяли театральные деятели, актёры, врачи — здание было классическим образцом жилья советской элиты. Горожане в то время называли его «Театральный дом».

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16. На шестом этаже дома протянута открытая галерея с 32-мя колоннами. В центре — большие арки. Изначально в этом месте располагались трамвайные пути и архитекторам пришлось предусмотреть проезд — иначе дом здесь не разрешали строить. Но после окончания строительства архитекторы добились переноса трамвайных путей — так в городе появился новый мост через Абу, который проходит по проспекту Металлургов.

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17. Во времена строительства этот «Театральный дом» казался настолько большим, что его не поставили в один ряд с другими зданиями на проспекте, а отодвинули немного вглубь. По краям здания расположены две башни, на каждой установлен шпиль со звездой.

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18. Кинотеатр «Октябрь».

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19. Пересечение улицы Кирова и 25 лет Октября.

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20. «Дом с башенкой» на пр. Строителей, 47/9. Это одно из последних построенных в Новокузнецке зданий в стиле сталинского ампира — именно во время его возведения изменились требования к архитектуре. В итоге вместо двух неоклассических зданий, которые были задуманы по проекту, к дому с башенкой пристроили хрущёвки.

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21. Построить башню на этом доме разработчик проекта предлагал еще в 1948 году. Но во время строительства политика изменилась — появились требования по устранению излишеств в архитектуре. В итоге башенку строить не стали. И только через 55 лет, в 2003 году, башня всё-таки появилась на этом доме.

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22. Башня видна с любой точки проспекта Металлургов. Издалека она напоминает одну из башен Московского Кремля.

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23. Железнодорожный вокзал Новокузнецка.

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24. Ежедневно от железнодорожного вокзала Новокузнецка отравляются 4-5 поездов дальнего следования и 16-17 электричек.

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25. На фронтонах вокзала установлены большие часы. Считается, что это самые точные часы в Новокузнецке. Несколько лет назад снесли уличные кассы и построили еще один вокзал — для пригородных направлений.

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26. «Дом-гайка» на проспекте Курако, 16. Этот пятиэтажный пятигранник — одно из творений архитектора Лоскутникова. «Дом-гайка» — настоящее элитное жильё советского времени с двухуровневыми квартирами и отдельными комнатами для домработниц. Остальные здания на проспекте Курако построены в похожем стиле, но настолько шикарных квартир в них нет.

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27. Башни в этом доме тоже жилые — в этих комнатах окна выходят на три стороны. До появления дома на площади Маяковского «дом-гайка» был самым большим жилым зданием в Кузбассе.

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28. Кольцо на пересечении улицы Кирова и Бардина, Октябрьского и Кузнецкстроевского проспектов. Некоторые улицы в городе имеют особенности: например, нумерация домов по улице Разведчиков по чётной и нечётной сторонам идёт в разнонаправленные стороны, а Гужевая улица в Куйбышевском районе и параллельна сама себе, и перпендикулярна, и даже трижды пересекает сама себя.

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29. Гостиница «Новокузнецкая».

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30. Памятник «50 лет образования СССР». Памятник построен в 1972 году и должен был стать социалистическим символом, но в народе его называют просто — «Ромашка».

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31. Сквер им. Выпова — выдающегося архитектора Новокузнецка.

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32. Администрация Новокузнецка. Здание выполнено в форме трилистника, лифты и лестницы расположены в центре. Главная особенность здания — у него нет главного фасада, все стороны равнозначны. Постройка стоит на колоннах — под ней можно свободно ходить. Городская администрация переехала сюда в 1993 году.

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33. Улица Тольятти. Названа, как и одноименный город, в честь известного итальянского политического деятеля.

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34. Кузнецкстроевский проспект.

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35. Река Аба. Проходит через весь город — реку пересекают 9 мостов.

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36. Новокузнецкий строительный техникум.

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37. Кузнецкая крепость. Строительство оборонительного сооружения длилось больше 20 лет и было завершено в 1820 году. Крепость построена как замена деревянного острога — когда здания обветшали, было решено обновить укрепления. Это было очень масштабное и дорогое сооружение для своего времени. Сама крепость была выполнена в виде неправильного многоугольника с высокими земляными укреплениями и каменными полубастионами. Своими пушками крепость прикрывала Кузнецк с вероятной стороны нападения неприятеля — войск Цинского Китая. В 1870 перестроили старые казармы и организовали в крепости тюрьму. После революции здания были заброшены и только в 1950 году было решено провести реставрацию и сохранить крепость как исторический памятник. В 1998 году начался новый этап реставрации — восстановили исторические постройки, интерьер. Сейчас здесь располагается историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость».

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38. Спасо-Преображенский кафедральный собор. Строился три раза: первый — одновременно с Кузнецким острогом. Вскоре после строительства храм стал самым значимым для местных жителей и приобрел статус собора. Он простоял почти 100 лет и сгорел во втором десятилетии XVIII века. Через 70 лет на том же месте был построен второй храм, который работал до революции, но в 1919 году во время антиколчаковских выступлений сгорели все иконостасы, а колокола рухнули на землю. Через 5 лет восстановили первый этаж и снова начали проводить службы, но уже в 1929 году церковь закрыли и в помещении разместился археологический музей. Затем некоторое время в здесь была школа комбайнёров, потом хлебопекарня. Окончательно здание забросили в 1950-х. Прихожане не раз просили передать им храм, но каждый раз получали отказ. Только в 1989 году собор вновь отдали верующим — и с 1992 года началась масштабная реставрация. Своё новое рождение собор праздновал в 2004 году.

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39. Дворец культуры «Алюминщик». Это творение Леонида Лужбина, архитектора из Ленинграда. Лужбин оказался очень настойчивым и даже в период, когда все отказывались от архитектурных излишеств, сумел построить здание именно так, как было запланировано. Архитектор постоянно присутствовал на стройке, добивался полного соответствия проекту, заставлял переделывать самые мелкие детали.

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40. По плану архитектора среди скульптур на фасаде должен был размещаться вращающийся глобус, освещённый прожекторами — в честь Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Но здание начали возводить, когда с этого события прошло больше 10 лет, поэтому от идеи отказались.

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41. Арки входа в парк, ДК «Алюминщик» и дом с часами — все эти проекты Лужбин разработал как единую архитектурную композицию, которая окружает площадь Ленина. Часы на башне появились не сразу — только через 4 года после окончания строительства проект был завершён. Интересно, что механизм часов изначально находился не в башне, а в здании ДК «Алюминщик» — для простоты обслуживания. За время службы часы не раз ломались, пока не установили более надёжное устройство с GPS коррекцией.

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42. Дугообразные дома на улице Тореза. Большой в городе называют «Курская дуга», поменьше — «Малая дуга».

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43. Если не считать необычной формы, полукруглые дома — обычные пятиэтажные хрущёвки. После их строительства эксперименты с формой прекратили и следующие здания в городе возводили как обычно.

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44. Дом-кольцо в Новокузнецке. Выбор такой формы архитекторы объясняли борьбой с излишествами — на выделенной площади невозможно было построить запланированные квадратные метры жилья. Было два выхода — строить 9-ти этажные дома с дорогими лифтами или менять форму дома на кольцо. Выбрали второй вариант. Грани кольца — обычные типовые пятиэтажки, которые соединили панелями и использовали пространство для получения дополнительных квадратных метров.

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45. В городе это здание называют «дом-шайба», а рядом с ним расположена изогнутая пятиэтажка — «дом-клюшка».

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46. Собор Рождества Христова. Возведен как мемориал шахтёрам, погибшим в 1997 году на шахте «Зыряновская». Собор начали строить в 2001 году, но почти сразу остановили — кончилось финансирование. В 2008 году стройка возобновилась и в 2012 году собор был открыт.

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47. В процессе работы было решено увековечить всех погибших шахтёров — студенты собрали 15900 фамилий, начиная с 1920 года.

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48. Храм Святого Иоанна Воина. На этом месте располагалась деревянная школа, которую затем переделали в спортивную, а в 1994 году в здании открыли приход и в 1995 году передали церкви. В 2000 году началась реконструкция — и с 2008 года обновленный храм открылся.

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49. Деревянные купола храма покрывают осиновые фигурные дощечки, изготовленные вручную. Внутри есть иконы, которые написаны 100-200 лет назад, а в сети ходит немало историй о чудесных исцелениях, которые случались здесь.

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50. «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране Советской есть» — написал Маяковский в своей поэме о Новокузнецке. Приезжающих встречают именно эти строки — огромные светящимися фразы на пятиэтажках привокзальной площади.

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