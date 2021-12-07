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Армия и Флот

Уралтрансмаш поставил первую партию крупнокалиберных пушек «Малка» в Минобороны РФ

 © rg.ru

В рамках выполнения гособоронзаказа АО «Уралтрансмаш» поставило 203-мм самоходные пушки 2С7М «Малка» для Минобороны РФ после капитального ремонта с глубокой модернизацией.

— В изделии произведена замена коробок передач, механизмов распределения и агрегатов энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, а также аппаратура внутренней связи и радиостанция, — сказал генеральный директор Дмитрий Семизоров.

САУ 2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
Источник: https://www.uraltransmash.com/index...иберных_пушек_малка_в_минобороны_рф

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2С7М "Малка" , «Уралтрансмаш»
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