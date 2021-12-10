Береговые войска Тихоокеанского флота получили более 20 модернизированных танков Т-80БВ

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Более 20 современных модернизированных танков Т-80БВ поступило на вооружение Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ). Танки усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ.

Эшелон с боевой техникой накануне прибыл на одну из железнодорожных станций Владивостока. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставлены в автопарк соединения.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

Ранее, в 2018 и 2019 годах камчатское и приморское соединения морской пехоты Тихоокеанского флота получили на вооружение по десять танков Т-80БВ.