Компания «Спутникс» запустила участок серийной сборки платформ малых спутников

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Первый в России участок серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов запущен компанией «Спутникс» в Технопарке Сколково в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Ситроникс» (входит в АФК «Система»), в которую входит компания.

«На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U массой от одного до 24 кг», — отметили в пресс-службе.

Участок серийной сборки разделен на несколько зон, каждая из которых обладает определенной чистотой воздуха в зависимости от задач. В настоящий момент там ведётся процесс сборки и тестирования спутников, запуск которых ожидается в следующем году.

«Ранее компанией осуществлялась штучная сборка спутниковых платформ. Мощность нового участка — около 30 комплектов космических аппаратов в год, это обеспечивает реализацию имеющихся и заключаемых компанией контрактов на 2022-2024 годы» — подчеркнули в группе.

Как уточнил президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев, в дальнейшем планируется расширение производства спутников формата CubeSat, что позволит обеспечить планы по запуску малых спутников для развития различных сервисов на основе их данных, в том числе для работы автоматических идентификационных систем в судоходстве, мониторинга и передачи телеметрии, дистанционного зондирования Земли.

Ранее сообщалось, что АО «Ситроникс» вместе с входящей в нее компанией «Спутникс» создадут единый «магазин» для продажи космических сервисов и данных. В него будут загружаться данные с любых коммерчески доступных спутниковых систем, в том числе с собственных аппаратов.

Как сообщалось в 2019 году на этапе создания компании на реализацию проекта Фонд поддержки проектов НТИ выделит грант в размере 332 млн руб. Ещё 143 млн руб. будут инвестированы в уставный капитал компании на этапе коммерциализации.

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