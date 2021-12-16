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Производство

Компания «Спутникс» запустила участок серийной сборки платформ малых спутников

 © 3dnews.ru

Первый в России участок серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов запущен компанией «Спутникс» в Технопарке Сколково в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Ситроникс» (входит в АФК «Система»), в которую входит компания.

«На производственной площадке будет осуществляться серийная сборка CubeSat-платформ OrbiCraft-Pro собственной разработки размерами от 1U до 12U массой от одного до 24 кг», — отметили в пресс-службе.

Участок серийной сборки разделен на несколько зон, каждая из которых обладает определенной чистотой воздуха в зависимости от задач. В настоящий момент там ведётся процесс сборки и тестирования спутников, запуск которых ожидается в следующем году.

«Ранее компанией осуществлялась штучная сборка спутниковых платформ. Мощность нового участка — около 30 комплектов космических аппаратов в год, это обеспечивает реализацию имеющихся и заключаемых компанией контрактов на 2022-2024 годы» — подчеркнули в группе.

Как уточнил президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев, в дальнейшем планируется расширение производства спутников формата CubeSat, что позволит обеспечить планы по запуску малых спутников для развития различных сервисов на основе их данных, в том числе для работы автоматических идентификационных систем в судоходстве, мониторинга и передачи телеметрии, дистанционного зондирования Земли.

Ранее сообщалось, что АО «Ситроникс» вместе с входящей в нее компанией «Спутникс» создадут единый «магазин» для продажи космических сервисов и данных. В него будут загружаться данные с любых коммерчески доступных спутниковых систем, в том числе с собственных аппаратов.

Как сообщалось в 2019 году на этапе создания компании на реализацию проекта Фонд поддержки проектов НТИ выделит грант в размере 332 млн руб. Ещё 143 млн руб. будут инвестированы в уставный капитал компании на этапе коммерциализации.

https://www.com...orbitalnykh-mka

Источник: https://tass.ru/kosmos/13213241?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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космонавтика, Москва, Сколково
  • Seriomilander Seriomilander
    16.12.2112:14:40

    От себя добавлю, что «Роскосмос» с 2012 года отправил в Космос 226 наноспутников весом от 1 до 10кг (221 с российских космодромов и 5 с космодрома Куру). Наноспутники составляют примерно четверть от общего количества запущенных с 2012 года космических аппаратов.

    P.S. Это мои личные подсчёты в рамках новой статьи и ролика о «Роскосмосе», которые выйдут в начале 2022 года   

    Отредактировано: Seriomilander~12:15 16.12.21
    #1244681
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      16.12.2112:54:26

      в рамках новой статьи и ролика о «Роскосмосе», которые выйдут в начале 2022 года

      Нет, нет, мы хотим сегодня,

      Нет, нет, мы хотим сейчас!

      #1244683
      • Seriomilander Seriomilander
        16.12.2115:23:56

        Спасибо   , но:

        "27 декабря запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb на борту."

        Поэтому раньше никак нельзя…

        P.S.Кстати, после этого запуска количества КА OneWeb, запущенных «Роскосмосом» в 2019-2021 гг., достигнет 388

        #1244697
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