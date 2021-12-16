На вооружение соединения РХБ защиты ЦВО в Сибири поступил новейший КЛП-10

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На вооружение соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, поступил новейший полевой лабораторный комплекс исследований КЛП-10.

Комплекс состоит из нескольких автономных полевых модулей: биологического, химического и радиационного, которые размешены на базе автомобилей КамАЗ с колесной базой 8×8, обладающих повышенной проходимостью, грузоподъёмностью 10 тонн и имеющих хорошие вездеходные характеристики, способных преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Полевая лаборатория КЛП-10 позволяет проводить качественный и количественный анализ проб воздуха, воды, грунта и других объектов на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ и биологически патогенных агентов.

Функциональное назначение лаборатории позволяет на месте определять химический и радионуклидный состав обнаруженных опасных веществ, устанавливать групповую принадлежность биологических патогенных агентов, экстренно определять карантинные инфекции и передавать полученную информацию с помощью специальной системы связи. Кроме того, лаборатория оснащена оборудованием для проведения ПЦР-анализов. Взятые КЛП-10 пробы могут храниться и транспортироваться в одном из модулей.

Также комплекс оснащен модулем для обеспечения отдыха, приема пищи и санитарно-гигиенических нужд расчета лаборатории при выполнении им работ за пределами дислокации подразделения, что позволяет расчету в течение 10 суток действовать в автономном режиме.