Электростанция ЭД-30 АИ поступила на вооружение отдельного полка общевойсковой армии ВВО
На вооружение отдельного инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, поступила новейшая передвижная инженерная электростанция ЭД-30 АИ.
Передвижная инженерная электростанция ЭД30-АИ предназначена для механизации инженерных работ при разработке твердых и мерзлых грунтов, скальных пород, льда, выполнения работ по разборке завалов при оборудовании путей движения, электропитания различных потребителей, оперативной доставки специального оборудования к месту возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ЭД30-АИ приспособлена к автономному использованию и обеспечивает выполнение вышеперечисленных мероприятий и работ в любое время суток.
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