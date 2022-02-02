Новая серия электрозарядных станций (ЭЗС) с динамической балансировкой (ДБ) выходной мощности

Быстрое развитие рынка электромобилей приведет к увеличению спроса на услуги зарядных станций. В результате возникнет потребность в создании крупномасштабных сетей ЭЗС, повышении их коммерческой эффективности и функциональности.

Компания «Парус электро» запустила в серийное производство инновационные быстрые зарядные станции с динамической балансировкой мощности. Новые ЭЗС сочетают в себе накопленный опыт выпуска станций заряда постоянным током предыдущего поколения и технологию ДБ.

За счет этого они обладают рядом преимуществ как для потребителей, так и для операторов (владельцев) ЭЗС:

уменьшение стоимости подключения у поставщика электричества за счет снижения общей выходной мощности

возможность одновременного заряда 2-х и более электромобилей

оптимизация скорости заряда электромобилей.

За счет ДБ у новой зарядной станции есть возможность оперативно перенаправлять мощность балансировочного силового модуля. Распределение происходит в автоматическом режиме и зависит от текущего уровня заряда подключенных электромобилей.

Преимущество ЭЗС с динамической балансировкой © parus-electro.ru

С учетом особенностей литий-ионных АКБ качественные показатели заряда сохраняются, но при этом снижаются затраты на подключение ЭЗС к сети электропитания. Подробнее о технологии динамической балансировки ЭЗС на сайте производителя.