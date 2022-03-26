Новые детские сады открыты в регионах часть 5 (2022г.)

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Красноярский край

г.Красноярск

В микрорайоне «Тихие зори» открылся первый детский сад на 270 дошколят. Работают 9 групп — 3 ясельные и 6 дошкольных для детей от 3 до 7 лет. В группах помимо игрушек и красочной мебели установили уютные домики и наборы для исследовательской деятельности.Оборудован просторный зал для музыкальных занятий, и спортивный зал в 110 «квадратов», где есть все необходимое для занятий творчеством и спортом.

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Саратовская область

г.Саратов

22 марта, детский сад «Городок» открыл свои двери для юных жителей микрорайона. Здание рассчитано на 160 мест, предусмотрено 7 групп. За несколько дней в детский сад был зачислен 21 ребенок. Объект расположен на ул. им. Евгения Долгина, героя-саратовца, погибшего на территории Сирии. В его честь в дошкольном учреждении будет организован мини-музей.

В Ленинском районе заработал новый детский сад «Городок» © saratovmer.ru

В Ленинском районе заработал новый детский сад «Городок» © saratovmer.ru

В Ленинском районе заработал новый детский сад «Городок» © saratovmer.ru

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https://saratov...3/24/72033.html

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Псковская область

г.Псков

В региональном центре на этой неделе открылся детский сад на улице Коммунальной, 56. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 120 детей.

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Мурманская область

г.Североморск

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в Североморске открылся детский сад на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография». Первые четыре дня учреждение принимает детей в режиме присмотра и ухода, а с 25 марта начнется образовательная программа.

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