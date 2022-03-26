Новые детские сады открыты в регионах часть 5 (2022г.)
Красноярский край
г.Красноярск
В микрорайоне «Тихие зори» открылся первый детский сад на 270 дошколят. Работают 9 групп — 3 ясельные и 6 дошкольных для детей от 3 до 7 лет. В группах помимо игрушек и красочной мебели установили уютные домики и наборы для исследовательской деятельности.Оборудован просторный зал для музыкальных занятий, и спортивный зал в 110 «квадратов», где есть все необходимое для занятий творчеством и спортом.
https://zapad24...etskij-sad.html
Саратовская область
г.Саратов
22 марта, детский сад «Городок» открыл свои двери для юных жителей микрорайона. Здание рассчитано на 160 мест, предусмотрено 7 групп. За несколько дней в детский сад был зачислен 21 ребенок. Объект расположен на ул. им. Евгения Долгина, героя-саратовца, погибшего на территории Сирии. В его честь в дошкольном учреждении будет организован мини-музей.
В Ленинском районе заработал новый детский сад «Городок» © saratovmer.ru
В Ленинском районе заработал новый детский сад «Городок» © saratovmer.ru
В Ленинском районе заработал новый детский сад «Городок» © saratovmer.ru
https://agnews....ovskie-novosti/
https://saratov...3/24/72033.html
Псковская область
г.Псков
В региональном центре на этой неделе открылся детский сад на улице Коммунальной, 56. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 120 детей.
https://www.mk-..._medium=desktop
Мурманская область
г.Североморск
в Североморске открылся детский сад на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография». Первые четыре дня учреждение принимает детей в режиме присмотра и ухода, а с 25 марта начнется образовательная программа.
https://russian...orsk/315480365/
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