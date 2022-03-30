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Армия и Флот

Партия бронеавтомобилей «Тигр-М» поступила на вооружение разведывательных подразделений ЦВО

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Более 20 бронеавтомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» поступили на вооружение разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

Новая техника пополнила парк боевых машин общевойсковых бригад ЦВО, дислоцированных в Туве, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областях.

Бронеавтомобиль специального назначения «Тигр-М СпН» используется при ведении разведки, сопровождении и охране колонн, патрулировании, осуществлении огневой поддержки подразделений в ходе общевойскового боя, при проведении специальных и контртеррористических операций. Для ведения огня из бронеавтомобиля на крыше корпуса смонтирована поворотная платформа с креплениями для установки оружия и двустворчатым люком.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415234@egNews

«Тигр-М»
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