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Армия и Флот

В Восточный военный округ поступили новые авторазливочные станции АРС-14КМ

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В Восточный военный округ поступили авторазливочные станции АРС-14КМ. В частности, новые образцы техники получили воинские части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированные в Приморском крае и Амурской области.

Авторазливочные станции АРС-14КМ выполнены на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43114. Данная техника позволяет выполнять целый ряд задач по дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а для создания аэрозольных завес.

Авторазливочная станция АРС-14КМ может применяться при ликвидации пожаров.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415278@egNews

АРС-14КМ , КамАЗ-43114
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