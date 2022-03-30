В Восточный военный округ поступили новые авторазливочные станции АРС-14КМ
В Восточный военный округ поступили авторазливочные станции АРС-14КМ. В частности, новые образцы техники получили воинские части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированные в Приморском крае и Амурской области.
Авторазливочные станции АРС-14КМ выполнены на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43114. Данная техника позволяет выполнять целый ряд задач по дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а для создания аэрозольных завес.
Авторазливочная станция АРС-14КМ может применяться при ликвидации пожаров.
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