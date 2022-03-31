Новый детский сад «Веснушки» открылся в поселке Знаменском Краснодарского края
Рассчитан сад на 250 человек. В муниципальном заведении уже действует 4 группы и ходит 30 ребят, в штате пока 10 сотрудников, из них 5 воспитателей и один преподаватель физической культуры.
«Веснушки» — это современный центр развития малышей на 12 групп. На первом этаже здания смогут разместиться шесть групп, а также пищеблок, медицинский блок, вспомогательные помещения. На втором этаже также предусмотрено место для групп, музыкального и физкультурного залов, административно-хозяйственных помещений, методического кабинета, кладовых. На территории есть игровая и спортивная зоны, 12 теневых навесов.
Детский сад построили на территории микрорайона «Родные Просторы» от застройщика «ЮгСтройИмпериал». Это самый масштабный проект компании. Рядом строят большую школу на 1550 мест, завершить работы планируют к концу года. Параллельно идет строительство еще одного детского сада «Веснушки» на 250 мест, храма, в проекте фитнес-центр, детский сад на 380 мест и паркинги. Этот микрорайон возводится комплексно, жилые дома строят одновременно с соцобъектами. Рядом расположен одноименный семейный парк на 9 Га, который открылся в ноябре 2021 года и уже стал любимым местом отдыха местных жителей.
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