Новый детский сад «Веснушки» открылся в поселке Знаменском Краснодарского края

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Рассчитан сад на 250 человек. В муниципальном заведении уже действует 4 группы и ходит 30 ребят, в штате пока 10 сотрудников, из них 5 воспитателей и один преподаватель физической культуры.

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«Веснушки» — это современный центр развития малышей на 12 групп. На первом этаже здания смогут разместиться шесть групп, а также пищеблок, медицинский блок, вспомогательные помещения. На втором этаже также предусмотрено место для групп, музыкального и физкультурного залов, административно-хозяйственных помещений, методического кабинета, кладовых. На территории есть игровая и спортивная зоны, 12 теневых навесов.

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Детский сад построили на территории микрорайона «Родные Просторы» от застройщика «ЮгСтройИмпериал». Это самый масштабный проект компании. Рядом строят большую школу на 1550 мест, завершить работы планируют к концу года. Параллельно идет строительство еще одного детского сада «Веснушки» на 250 мест, храма, в проекте фитнес-центр, детский сад на 380 мест и паркинги. Этот микрорайон возводится комплексно, жилые дома строят одновременно с соцобъектами. Рядом расположен одноименный семейный парк на 9 Га, который открылся в ноябре 2021 года и уже стал любимым местом отдыха местных жителей.

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