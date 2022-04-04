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Армия и Флот

Автомобильные цистерны АЦ-14 на шасси автомобиля КАМАЗ поступили в ЦВО

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В подразделения материально-технического обеспечения (МТО) танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, поступили на вооружение около 10 автомобильных цистерн АЦ-14-63501 на четырехосном шасси автомобиля КамАЗ.

Данные машины предназначены для транспортирования и кратковременного хранения горючего. Кроме того, возможности автомобиля позволяют осуществлять заправку военной техники через четыре точки заправки с общей производительностью 600 литров в минуту. Объем цистерны составляет 14 куб.м.

Применение подразделениями МТО автоцистерн АЦ-14 позволяет заправить до 10 единиц техники одновременно.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415910@egNews

АЦ-14-63501
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