Автомобильные цистерны АЦ-14 на шасси автомобиля КАМАЗ поступили в ЦВО
В подразделения материально-технического обеспечения (МТО) танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, поступили на вооружение около 10 автомобильных цистерн АЦ-14-63501 на четырехосном шасси автомобиля КамАЗ.
Данные машины предназначены для транспортирования и кратковременного хранения горючего. Кроме того, возможности автомобиля позволяют осуществлять заправку военной техники через четыре точки заправки с общей производительностью 600 литров в минуту. Объем цистерны составляет 14 куб.м.
Применение подразделениями МТО автоцистерн АЦ-14 позволяет заправить до 10 единиц техники одновременно.
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