Искусственный интеллект проконтролирует качество сборки ракетных двигателей

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Система на основе искусственного интеллекта, работу которого продемонстрировало НПО «Энергомаш» (входит в корпорацию Роскосмос), распознает детали, инструменты и действия работника при сборке ракетного двигателя.Возможности новой технологии, основанной на цифровом проектировании, машинном зрении и дополненной реальности, испытывали разработчики из ФГУП «НИИ автоматики» и компании «Мотив».

ПО посредством сборщика камер во время процесса сборки будет фиксировать и оценивать действия работника.

«Разработка направлена на снижение человеческого фактора при выполнении ручных операций, что, несомненно, полезно в производстве и должно положительно сказаться на качестве. Мы с коллегами обменяемся мнениями, на какие операции при производстве ракетных двигателей можем масштабировать такой автоматический контроль по видеоизображению, и какие недостатки он имеет применительно к нашему производству», — рассказал Евгений Воронежский, главный технолог НПО «Энергомаш».

Система решит проблемы, связанные с ситуациями, требующими дополнительного стороннего контроля. Например, когда необходимо использовать техдокументацию (бумажную или электронную) одновременно с операцией, проводимой вручную.