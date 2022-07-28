Агрошкола.
Вот вам приятная и очень полезная новость от Русской Торфяной Компании.
В век цифровых технологий Русская Торфяная Компания старается не отставать от новых веяний.
Вот и сейчас мы представляем свою Агрошколу!
Проще некуда! Делаете так: на упаковке грунтов «Торфяная поляна» теперь есть QR-код. Наводите на него смартфон и попадаете на страницу с полным описанием по выращиванию растения, грунт для которого был куплен.
И там есть вся информация!
И о самом растении, и об уходе, и о поливе, и о вредителях. Всё, что нужно в одном месте!
Мы планируем развивать это направление для вашего удобства! И поверьте, там есть чему получиться!
РТК своих не бросает!
Вырастет всё!
#агрошкола #РТК #вырастетвсё #почвогрунты #растениеводство
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