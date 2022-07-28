Агрошкола.

Вот вам приятная и очень полезная новость от Русской Торфяной Компании.

В век цифровых технологий Русская Торфяная Компания старается не отставать от новых веяний.

Вот и сейчас мы представляем свою Агрошколу!

Проще некуда! Делаете так: на упаковке грунтов «Торфяная поляна» теперь есть QR-код. Наводите на него смартфон и попадаете на страницу с полным описанием по выращиванию растения, грунт для которого был куплен.

И там есть вся информация!

И о самом растении, и об уходе, и о поливе, и о вредителях. Всё, что нужно в одном месте!

Мы планируем развивать это направление для вашего удобства! И поверьте, там есть чему получиться!

РТК своих не бросает!

Вырастет всё!

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© Фото из открытых источников