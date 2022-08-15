УВЗ начал серийное производство самоходных орудий «Флокс» и «Магнолия»

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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна в преддверии форума «Армия-2022″.

"Серийное производство самоходных артиллерийских орудий „Флокс“ и „Магнолия“ начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — рассказали в УВЗ.

Новейшее 120-миллиметровое орудие смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6×6. Орудие разработано в рамках ОКР «Набросок». Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.

САО «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». Помимо этого орудия, в семейство входят 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок» и 120-миллиметровая САО на автомобильном шасси «Флокс».