ЗАО «ЗЭТО» представляет элегазовый колонковый выключатель ВГТ-330 кВ
ЗАО «ЗЭТО» освоил серийное производство элегазового колонкового выключателя ВГТ-330 кВ и ждет заказов от российских компаний.
В 2022 году завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», освоил серийное производство элегазового колонкового выключателя ВГТ-330 кВ. Это подтверждается заключением аттестационной комиссии на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 330 кВ. Выключатель изготовлен в климатическом исполнении У1.
Конструктивные особенности:
- выключатель состоит из полюсов (колонн), управляемых пружинно-гидравлическими приводами ППрГ-6;
- низкий уровень утечек элегаза — не более 0,5% в год;
- выключатели комплектуются изоляторами со степенью загрязнения III по ГОСТ 9920;
- стальные части выключателя и опорные металлоконструкции имеют коррозионно-стойкие покрытия;
- высокая заводская готовность обеспечивает быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Регламентированный срок службы — 40 лет. Гарантийный срок — 5 лет.
Специалисты великолукского завода электротехнического оборудования «ЗЭТО» более 10 лет разрабатывают, производят и поставляют газонаполненное оборудование на различные объекты энергетики.
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