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ЗАО «ЗЭТО» представляет элегазовый колонковый выключатель ВГТ-330 кВ

ЗАО «ЗЭТО» освоил серийное производство элегазового колонкового выключателя ВГТ-330 кВ и ждет заказов от российских компаний.

 © zeto.ru

В 2022 году завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», освоил серийное производство элегазового колонкового выключателя ВГТ-330 кВ. Это подтверждается заключением аттестационной комиссии на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».

Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 330 кВ. Выключатель изготовлен в климатическом исполнении У1.

 © zeto.ru

Конструктивные особенности:

  • выключатель состоит из полюсов (колонн), управляемых пружинно-гидравлическими приводами ППрГ-6;
  • низкий уровень утечек элегаза — не более 0,5% в год;
  • выключатели комплектуются изоляторами со степенью загрязнения III по ГОСТ 9920;
  • стальные части выключателя и опорные металлоконструкции имеют коррозионно-стойкие покрытия;
  • высокая заводская готовность обеспечивает быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.

Регламентированный срок службы — 40 лет. Гарантийный срок — 5 лет.

Специалисты великолукского завода электротехнического оборудования «ЗЭТО» более 10 лет разрабатывают, производят и поставляют газонаполненное оборудование на различные объекты энергетики.
Источник: https://zeto.ru/news/yelegazovyy-kolonkovyy-vyklyuchatel-v/

  • ZETO
  • 1
  • Есть метка на карте
ЗЭТО, ВГТ-330, выключатель, элегазовый
  • Нет аватара КТ835
    24.08.2216:38:19

    Ждёте заказы? Идите и предлагайте! Только так! Уверенно, а не робко и везде где можете, даже за рубежом. Будете сидеть на попе ровно — никто и не придёт.

    Отредактировано: КТ835~16:39 24.08.22
    #1253116
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