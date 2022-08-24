ЗАО «ЗЭТО» представляет элегазовый колонковый выключатель ВГТ-330 кВ

ЗАО «ЗЭТО» освоил серийное производство элегазового колонкового выключателя ВГТ-330 кВ и ждет заказов от российских компаний.

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В 2022 году завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», освоил серийное производство элегазового колонкового выключателя ВГТ-330 кВ. Это подтверждается заключением аттестационной комиссии на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».

Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 330 кВ. Выключатель изготовлен в климатическом исполнении У1.

© zeto.ru

Конструктивные особенности:

выключатель состоит из полюсов (колонн), управляемых пружинно-гидравлическими приводами ППрГ-6;

низкий уровень утечек элегаза — не более 0,5% в год;

выключатели комплектуются изоляторами со степенью загрязнения III по ГОСТ 9920;

стальные части выключателя и опорные металлоконструкции имеют коррозионно-стойкие покрытия;

высокая заводская готовность обеспечивает быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.

Регламентированный срок службы — 40 лет. Гарантийный срок — 5 лет.

Специалисты великолукского завода электротехнического оборудования «ЗЭТО» более 10 лет разрабатывают, производят и поставляют газонаполненное оборудование на различные объекты энергетики.