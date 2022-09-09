НПП «Микропроцессорные технологии» представило новую платформу релейной защиты «Алтей-01»

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Компания НПП «Микропроцессорные технологии» представляет современную программно-аппаратную платформу Алтей-01 для решения задач релейной защиты и автоматики в сегменте 6-35 кВ.

Мы не стали делать революцию, но без сомнения совершили эволюционный переход к новому поколению РЗА. Устройство обладает расширенными функциональными возможностями по сравнению с традиционными устройствами РЗА, позволяет решать большее количество задач при сохранении бюджета.

За более чем столетнюю историю, реле защиты и автоматики претерпели значительные изменения. Менялась форма и содержание, но общие принципы оставались неизменными — увеличение функциональных возможностей и сокращение габаритных размеров.

Подавляющее большинство современных устройств РЗА в настоящее время можно описать следующими простыми тезисами:

— набор аналоговых входов, дискретных входов и выходов под решение конкретной задачи

— человеко-машинный интерфейс, включающий дисплей, кнопки управления, светодиодные индикаторы

— коммуникационный цифровые интерфейсы для настройки, обмена информацией между устройствами на горизонтальном и вертикальном уровнях.

В то же самое время, законченный продукт, в виде системы РЗА на объекте, содержит множество дополнительных элементов, обеспечивающих функционирование устройства и системы РЗА. В их числе: блоки питания от цепей тока и напряжения для обеспечения функционирования защиты и автоматики в схемах на переменном оперативном токе, внешний реле дешунтирования, для отключения высоковольтных выключателей в случае аварий, устройства и системы дуговой защиты, коммуникационное оборудование для обеспечения обмена информацией между устройствами.

Создавая Алтей-01 мы поставили цель максимально сократить необходимость использования указанного выше дополнительного оборудования, упростить вторичные схемы, повысив их надежность и простоту обслуживания.

Шаг № 1. Лучшее решение для подстанций на переменном оперативном токе.

Алтей-01 содержит комбинированный блок питания от цепей тока и напряжения. При наличии оперативного напряжения блок получает питание от цепей напряжения, при его отсутствии — от вторичных цепей трансформаторов тока. При этом обеспечена не только функционирование самого блока, но и его дискретных входов с номинальным напряжением 220 В.

Дополнительный модуль дешунтирования iD также запитывается от комбинированного блока питания.

Таким образом, даже если Алтей-01 полностью обесточен, и происходит включение первичной сети на короткое замыкание, то уже по истечению 250 мс с момента появления тока устройство полностью готово к работе, видит состояние своих дискретных входов и при необходимости мгновенно действует на отключение выключателя через модуль дешунтирования iD. Никакого дополнительного питания не требуется.

Шаг № 2. Еще меньше проводных связей

Наряду с интерфейсами RS-485 и Ethernet Алтей-01 содержит цифровой интерфейс обмена информацией между устройствами по шине «НЕРВ».

По аналогии с IEC 61850-8-1 GOOSE, НЕРВ обеспечивает обмен дискретных сигналов между устройствами (блокировка ЛЗШ, внешнее отключение и др.). Но в отличии от интерфейса Ethernet, шина НЕРВ не требует установки коммуникационного оборудования и системы гарантированного питания. НЕРВ получает питание от встроенных комбинированных блоков питания Алтей-01.

Таким образом, все межшкафные проводные связи могут быть «упакованы» в один цифровой канал. Приятным бонусом является функция синхронизации времени по шине НЕРВ.

Шаг № 3. Дуговая защита в комплекте

Три встроенных оптических входа позволяют подключать к Алтей-01 как точечные, так и петлевые оптоволоконные датчики дуговых замыканий, обеспечивая полноценную защиту распределительного устройства от дуговых замыканий.

Шаг № 4. Диагностика первичного оборудования

Модуль беспроводной связи Алтей-01 позволяет подключать датчики Мелисса комплекта защиты токоведущих частей от перегрева. «Предупрежден — значит вооружен». Узнай о нарушениях болтовых соединений и повреждениях кабельных муфт своевременно, до возникновения серьезных аварий.

Шаг № 5: Сохраняя традиции, создаем будущее

Описывая Алтей-01 традиционным языком, можно сказать, что в состав блока входит:

— четыре входа измерения тока и четыре входа измерения напряжения

— 15 дискретных входов и 13 выходных реле

— коммуникационные интерфейсы RS-485, Ethernet, НЕРВ

— весь необходимый набору функций защиты и автоматики