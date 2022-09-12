Производитель терминалов ЭРА ГЛОНАСС переходит на российские полимерные материалы

Корпус терминала ЭРА ГЛОНАСС. Фото НПП "ПОЛИПЛАСТИК" © Фото из открытых источников

Ведущий российский разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта компания «Итэлма» переходит с материала BASF Ultraform на материалы лидера отечественной компаундирующей промышленности НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Российские решения оказались не просто достойной заменой импорту, но и показали более высокую технологичность при переработке, позволив не менее чем на 10% уменьшить цикл литья каждого изделия.

Системы ЭРА ГЛОНАСС устанавливаются в автомобили в качестве бортового навигационно-связного устройства экстренного реагирования. Оснащение всех выпускаемых в РФ и ввозимых в страну пассажирских и грузовых транспортных средств данными системами, согласно закону, является обязательным.

Компания «Итэлма», ежемесячно выпускающая 70 тысяч терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, с 15 сентября полностью переходит на российские компаунды для производства корпусов и крышек электронных устройств. «Корпус будет производиться из Армалоя, трудногорючего материала на основе смеси поликарбоната, а крышка — из Армлена, композиции на основе полипропилена с 15% наполнением тальком», — рассказывает Владимир Митрофанов, заместитель управляющего директора компании «Итэлма».

Эксперт отмечает, что российские материалы показывают высокие качества при производстве корпусов для терминалов ЭРА ГЛОНАСС: изделия, созданные из них, полностью соответствуют требованиям технических регламентов. При этом за счет высокой технологичности марки Армалой удалось сократить цикл литья с 42-44 секунд до 38. Это позволило добиться 10-процентного снижения трудоемкости при изготовлении корпусов терминалов.

«Показатели, которые демонстрируют наши марки при переработке и непосредственно в готовых изделиях, а также высокая оценка специалистов компании „Итэлма“, являющейся безусловным лидером российского рынка электронных решений для автотранспорта, говорят о высоком потенциале, который имеют российские производители компаундов при создании функциональных и высокотехнологичных материалов», — комментирует Михаил Кацевман, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он акцентирует особое внимание на том, что материалы ведущего российского компаундера содержат, как минимум, 90% российских составляющих и только 10% компонентов ввозятся из дружественных стран. Компания является флагманом локализации полимерных композиционных материалов в таких отраслях как автомобилестроение, производство крупной бытовой техники и электротехники.