Комплекс аппаратно-программный «Фактор»

Инновационная система «Фактор» распознает ГРЗ всех ТС в зоне контроля; фиксирует в автоматическом режиме более 15 видов нарушений ПДД на линейных участках, перекрестках, пешеходных переходах и ж/д переездах; собирает транспортную статистику для организации и оптимизации дорожного движения и помогает в оперативно-розыскных мероприятиях, проверяя ТС по базам данных и осуществляя поиск транспорта по номерам. Может осуществлять фотовидеофиксацию нарушений ПДД как в радарном, так и безрадарном (по видеокадрам) режиме.

Комплексы фотовидеофиксации «Фактор» работают на основе видеоаналитических алгоритмов. Они делают фотоснимки и видеозаписи в качестве доказательной базы. А для вынесения постановлений о правонарушениях, анализа данных отправляют собранную информацию в ЦОД с помощью специального программного обеспечения.

Комплекс «Фактор» позволяет контролировать до 8 полос движения, обеспечивая высокую точность распознавания в сложных погодных условиях и ограниченной освещенности, а при интеграции с другими оборудованием и программным обеспечением становится универсальной базой для развертывания интеллектуальных транспортных систем.

Назначение средств измерения

Комплексы аппаратно-программные «Фактор» (далее — комплексы) предназначены для измерений скорости движения транспортных средств (далее — ТС) в зоне контроля и на контролируемом участке дороги в автоматическом режиме, измерений значений текущего времени, синхронизированного с национальной шкалой координированного времени UTC (SU), определения координат места расположения комплексов в плане.

Описание средства измерений

Принцип действия комплексов при измерении скорости радиолокационным методом основан на измерении радиальной скорости по разности частот между излученным радаром частотно-импульсно-модулированным сигналом и сигналом, отраженным от движущегося ТС (эффект Доплера), измерении расстояния по относительным фазовым сдвигам отраженных сигналов и измерении угла между продольной осью радара и направлением на движущееся в зоне контроля ТС по разности фаз отраженного сигнала, принятого приемными антеннами радара.

Принцип действия комплексов при измерении скорости по видеокадрам основан на косвенном измерении расстояния между положениями ТС на разных видеокадрах в поле зрения одного моноблока или видеодатчика и измерении интервала времени, за которое это расстояние пройдено.

Принцип действия комплексов при измерении скорости на контролируемом участке дороги косвенным методом основан на измерении интервала времени, за которое ТС проезжает участок известной длины.

Принцип действия комплексов при измерении значений текущего времени и координат основан на приеме и обработке сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS с помощью приемника, входящего в состав комплексов, автоматической синхронизации шкалы времени комплексов с национальной шкалой координированного времени UTC (SU).

Конструктивно комплексы выпускаются в двух исполнениях.

Комплексы исполнения 1 состоят из одного или нескольких моноблоков «Фактор», синхронизированных между собой. В состав каждого моноблока «Фактор» входит видеокамера, прожектор, приемник навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и вычислительный модуль.

Для обеспечения измерений скорости движения ТС в зоне контроля радиолокационным методом моноблок «Фактор» может комплектоваться радаром.

Комплексы исполнения 2 состоят из одного или нескольких видеодатчиков Б1, Б2 и вычислительного блока «Фактор-ВК». Видеодатчики Б1 и Б2 выполнены в корпусе с кронштейном для крепления и содержат видеокамеру с объективом. Приемник навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем устанавливается внутри корпуса

видеодатчиков Б1, Б2 или вычислительного блока «Фактор-ВК». Видеодатчики Б1 и Б2 отличаются весогабаритными характеристиками.

Допускается совместное применение в составе комплексов составных частей исполнения 1 и исполнения 2.

Моноблоки «Фактор» с радаром или без радара, видеодатчики Б1 и Б2 применимы для работы на открытом воздухе или в помещении. Вычислительный блок «Фактор-ВК» применим для работы только в помещении.

Комплексы имеют два варианта размещения: