Новый многофункциональный медицинский центр на 60 коек открыт в Мариуполе

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26 сентября новый многофункциональный медицинский центр открылся в Октябрьском районе Мариуполя. Общая площадь центра — более 5 тыс. квадратных метров.

Объект возводился силами военно-строительного комплекса Минобороны России с июля. Строительные работы велись 24 часа в сутки, в них участвовали более 600 человек. В медцентре имеется современное медоборудование, предусмотрены палаты, оснащенные медицинскими консолями, кислородными системами, современной медицинской техникой и мебелью.

В корпусе есть реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагностические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. Также построена кислородная станция, выполнено благоустройство и озеленение территории.

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Как отметил и. о. главврача Мариупольской больницы скорой помощи, частью которой стал новый медцентр, он насчитает 60 боксированных коек. Основная специализация учреждения — помощь больным с воздушно-капельной инфекцией, в частности, коронавирусом.

© dan-news.info

© dan-news.info

© dan-news.info

© dan-news.info

© dan-news.info

© dan-news.info

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© dan-news.info