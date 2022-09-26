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Российские проекты за рубежом

Новый многофункциональный медицинский центр на 60 коек открыт в Мариуполе

 © dan-news.info

26 сентября новый многофункциональный медицинский центр открылся в Октябрьском районе Мариуполя. Общая площадь центра — более 5 тыс. квадратных метров.

Объект возводился силами военно-строительного комплекса Минобороны России с июля. Строительные работы велись 24 часа в сутки, в них участвовали более 600 человек. В медцентре имеется современное медоборудование, предусмотрены палаты, оснащенные медицинскими консолями, кислородными системами, современной медицинской техникой и мебелью.

В корпусе есть реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагностические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. Также построена кислородная станция, выполнено благоустройство и озеленение территории.

 © dan-news.info

Как отметил и. о. главврача Мариупольской больницы скорой помощи, частью которой стал новый медцентр, он насчитает 60 боксированных коек. Основная специализация учреждения — помощь больным с воздушно-капельной инфекцией, в частности, коронавирусом.

 © dan-news.info

 © dan-news.info

 © dan-news.info

 © dan-news.info

 © dan-news.info

 © dan-news.info

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 © dan-news.info
Источник: https://dan-news.info/obschestvo/no...entr-na-60-koek-otkryt-v-mariupole/

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