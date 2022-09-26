Новый многофункциональный медицинский центр на 60 коек открыт в Мариуполе
26 сентября новый многофункциональный медицинский центр открылся в Октябрьском районе Мариуполя. Общая площадь центра — более 5 тыс. квадратных метров.
Объект возводился силами военно-строительного комплекса Минобороны России с июля. Строительные работы велись 24 часа в сутки, в них участвовали более 600 человек. В медцентре имеется современное медоборудование, предусмотрены палаты, оснащенные медицинскими консолями, кислородными системами, современной медицинской техникой и мебелью.
В корпусе есть реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагностические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. Также построена кислородная станция, выполнено благоустройство и озеленение территории.
Как отметил и. о. главврача Мариупольской больницы скорой помощи, частью которой стал новый медцентр, он насчитает 60 боксированных коек. Основная специализация учреждения — помощь больным с воздушно-капельной инфекцией, в частности, коронавирусом.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.