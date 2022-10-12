«Уралтрансмаш» досрочно поставил Минобороны РФ партию пушек «Малка»
В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года компания «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» досрочно поставила Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М «Малка» после капитального ремонта с модернизацией.
«Малка» является усовершенствованным вариантом самоходной пушки 2С7 «Пион», созданной в 1980-х годах и до сих пор считающейся одной из самых мощных в мире. Основное предназначение САУ — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Специалисты предприятия заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, а также аппаратуру внутренней связи и радиостанции.
«Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Самоходные пушки 2С7М „Малка“ успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику», — рассказал генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.
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