HD ТВ камера с 36-кратным объективом для эксплуатации в экстремальных средах
VNG-1-13 V.GF1302HD-Z36X — мультиформатная ТВ камера. Корпус видеокамеры выполнен в виде взрывонепроницаемой оболочки, маркировка 1Ex d IIС T6…T5 Gb. Класс пылевлагозащиты IP66/IP69. Диапазон рабочих температур от -60 до +50°С
2.4 Mpix, ½.8″, CMOS 0.01 лк. Разрешение 1080P, AHD/TVI/CVI/CVBS
Моторизованный объектив. Оптическое увеличение 36 крат, f 3.3-118.8 мм, автофокус.
Механический ИК-фильтр.
Удалённое управление (RS485/Coaxial). Передача аналогового сигнала на расстояние до 300м по коаксиальному кабелю с разрешением 1080p. Возможно исполнение: питание DC12 V, AC 24, комбинированное.
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