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Электроника, электротехника и приборы

HD ТВ камера с 36-кратным объективом для эксплуатации в экстремальных средах

 © Фото из открытых источников

VNG-1-13 V.GF1302HD-Z36X — мультиформатная ТВ камера. Корпус видеокамеры выполнен в виде взрывонепроницаемой оболочки, маркировка 1Ex d IIС T6…T5 Gb. Класс пылевлагозащиты IP66/IP69. Диапазон рабочих температур от -60 до +50°С

2.4 Mpix, ½.8″, CMOS 0.01 лк. Разрешение 1080P, AHD/TVI/CVI/CVBS

Моторизованный объектив. Оптическое увеличение 36 крат, f 3.3-118.8 мм, автофокус.

Механический ИК-фильтр.

Удалённое управление (RS485/Coaxial). Передача аналогового сигнала на расстояние до 300м по коаксиальному кабелю с разрешением 1080p. Возможно исполнение: питание DC12 V, AC 24, комбинированное.

HD ТВ камера
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