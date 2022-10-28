Ростех запустил производство выключателей с накопителями энергии для промышленных предприятий

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал и запустил производство выключателей, оснащенных магнитными приводами с накопителем энергии. В случае аварийного отключения электроэнергии выключатель выполняет автоматическое повторное включение (АПВ) за 0,3 секунды, что позволяет максимально сократить время перерыва электроснабжения потребителей. Оборудование может использоваться на сетевых предприятиях, предприятиях металлургии, тяжелого машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности.

Новые высоковольтные выключатели, созданные НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику»), используются в распределительных сетях. Устройства имеют малое токопотребление при работе в составе комплектно-распределительных устройств, служащих для приема и раздачи электроэнергии потребителям.

Использование накопителя энергии позволяет управлять выключателями даже при отсутствии оперативного тока. Разработка позволит значительно облегчить работу цепей оперативного питания и повысить их надежность.

«Использованные при разработке новых выключателей технические решения позволяют применять изделия в сетях, имеющих слаботочный источник питания. Устройства составят конкуренцию выключателям как с магнитной защелкой с блоками питания, так и выключателям с пружинными приводами. Оборудование обладает стандартными габаритами коммутационного аппарата и обеспечивает высокую надежность. Выключатели прошли полный цикл испытаний, в том числе климатических, и имеют все необходимые сертификаты. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 выключателей в месяц», — сообщил исполнительный директор НПП «Контакт» Александр Юдин.

Потребление тока выключателем нового исполнения ВБМ-10-20 во время накопления энергии не более 1А при напряжении 220 В и не более 2А при напряжении 110 В.