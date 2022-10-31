Шкаф взрывозащищенный для систем видеонаблюдения
Шкаф взрывозащищенный ШГВ464621v.ЛГСА.7830 предназначен для решения задач передачи сигнала от видеокамер по оптоволоконным сетям технологического телевидения в условиях агрессивных сред и взрывоопасных производств.
Передача видеосигнала по оптоволокну имеет ряд преимуществ :
- малые потери сигнала, а значит большие расстояния передачи видеосигнала по оптоволокну при сохранении качестве передаваемого изображения;
- высокая пропускная способность ;
- многоканальность;
- высокая защищенность от различных помех;
- повышенный уровень безопасности.
В конструкции ШГВ464621v.ЛГСА.7830 реализованы возможности установки на DIN рейку медиаконвертера, оптического кросса, блока питания .
Шкаф имеет встроенный обогрев, что позволяет эксплуатацию в диапазоне температур -45 +40 С.
Область применения — подземные выработки рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Маркировка взрывозащиты: 1Ex dbIIB+H2 T6 Gb,
Класс защиты IP66/IP67/IP69.
Габаритные размеры: 496×497×237 мм
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