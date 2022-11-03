Герценовский университет оцифрует книжные памятники на ЭларСкан

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В Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена ведут оцифровку современных печатных изданий и изданий из фонда редкой книги.

Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны — старейшая и крупнейшая вузовская библиотека России. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 3 млн. экземпляров книг по всем отраслям знаний. Особую ценность представляют книги редкого фонда, часть из которых (1946 наименований описано на текущий момент) является книжными памятниками. Некоторые из книжных памятников представлены только в библиотеке университета.

На новом отечественном планетарном сканере ЭларСкан С2-800 в бесконтактном режиме будут оцифровываться (в качестве сохранных копий или фрагментов) печатные издания разных лет и различного состояния, — от современных до переживших большую историю страниц возрастом в несколько столетий. Среди наиболее ценных изданий, хранящихся в фундаментальной библиотеке РГПУ, например, труды богослова и философа Августина Аврелия, изданные в 1532 году в Париже (Augustino A. Index omnium, quae insigniter a d. Aurelio Augustino dicta sunt, nunc recens supra Germanicam aeditionem quatuor tomorum materijs locupletatus: Additi sunt praeterea indices duo, authoritatum sacrae scripturae explanatarum unus, alter librorum omnium eiusde, ordinealphabetico, accurate digesti / Augustino Aurelio). Также цифровые копии создадут для книг «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича: Писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие (Москва, 1800 год), «Под благодатным небом: Издание ее императорского высочества великой княгини Елисаветы Федоровны» (Сергиев Посад, 1914 год) и Истории Пугачевского бунта, написанной Пушкиным и изданной в Санкт-Петербурге в 1834 году.

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«Ежедневно будет оцифровываться не менее 100 страниц различных изданий, а именно обложки, титулы, обороты титулов, оглавления, концевые титулы, страницы с автографами, памятными или дарственными надписями, экслибрисами, иллюстративные и фотоматериалы, а также необходимые в повседневной библиографической работе части документов (статьи, параграфы, главы, разделы), — рассказывает Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, директор фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Федоровны. — Планетарный сканер ЭларСкан С2 идеально подходит для потокового бесконтактного сканирования документов различных форматов. Оцифровка происходит максимально быстро и качественно. Программное обеспечение позволяет создавать удобные шаблоны для разных по формату изданий, что ускоряет и облегчает последующую работу. Важно, что использование сканера не требует от сотрудников дополнительной специальной подготовки».

В университете отмечают, что электронные копии небольших фрагментов, не нарушающие нормы права интеллектуальной собственности, штампов, повествующих о передвижениях издания, помет, дарственных надписей, экслибрисов, будут дополнять, иллюстрировать библиографические записи в электронных каталогах и тематических картотеках фундаментальной библиотеки: https://lib.herzen.spb.ru/m/marcweb (Главный каталог, Публикации РГПУ им. А. И. Герцена, История РГПУ им. А. И. Герцена).Также электронные копии допустимых фрагментов могут быть отправлены по запросу для услуг МБА (межбиблиотечного абонемента) в режиме электронной доставки документов (ЭДД).

«Кроме того, электронные копии будут использоваться в качестве иллюстративного материала для наполнения новостных, выставочных и других разделов официальных сайта фундаментальной библиотеки https://lib.herzen.spb.ru/, групп в социальных сетях и youtube-канала», — дополняет Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова.