Инфракрасный прожектор для эксплуатации в экстремальных средах

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Взрывозащищенный инфракрасный прожектор. Предназначен для эксплуатации на взрывоопасных производствах, объектах добычи и транспортировки нефти и газа, горнодобывающей промышленности, энергетики, морском и речном транспорте и др.

Корпус прожектора выполнен из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплав, устойчивого к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам.

Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIС T6…T5 Gb X

Ex tb IIIC T80°С…T100°С Db X

1Ex db [op is T6 Ga] IIС T6…T5 Gb X

Ex tb [op is Da] IIIC T80°С…T100°С Db Х

Маркировка рудничного оборудования: PB Ex d I Mb

Длина волны излучения 850 нм

Угол излучения 75°, 45°, 30°, 15° (на выбор)

Дальность излучения: до 120 м (для 15°), до 60 м (для 30°), до 40 м (для 45°), до 20 м (для 75°)

Встроенный фотодатчик

Автоматическое включение при освещенности ниже 3 лк

Питание 12 В (DC)

Класс пылевлагозащиты: IP66/IP69

Диапазон рабочих температур от — 60 до +50°С

Напряжение питания: DC 12V

Мощность 10 Вт