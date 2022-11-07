Инфракрасный прожектор для эксплуатации в экстремальных средах
Взрывозащищенный инфракрасный прожектор. Предназначен для эксплуатации на взрывоопасных производствах, объектах добычи и транспортировки нефти и газа, горнодобывающей промышленности, энергетики, морском и речном транспорте и др.
Корпус прожектора выполнен из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплав, устойчивого к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам.
Маркировка взрывозащиты
1Ex db IIС T6…T5 Gb X
Ex tb IIIC T80°С…T100°С Db X
1Ex db [op is T6 Ga] IIС T6…T5 Gb X
Ex tb [op is Da] IIIC T80°С…T100°С Db Х
Маркировка рудничного оборудования: PB Ex d I Mb
Длина волны излучения 850 нм
Угол излучения 75°, 45°, 30°, 15° (на выбор)
Дальность излучения: до 120 м (для 15°), до 60 м (для 30°), до 40 м (для 45°), до 20 м (для 75°)
Встроенный фотодатчик
Автоматическое включение при освещенности ниже 3 лк
Питание 12 В (DC)
Класс пылевлагозащиты: IP66/IP69
Диапазон рабочих температур от — 60 до +50°С
Напряжение питания: DC 12V
Мощность 10 Вт