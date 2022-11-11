В Красноярске открылась самая большая школа за Уралом

© aif-s3.aif.ru

В Красноярске в мкр. Бугач 11 ноября открылась самая большая школа за Уралом. В пятницу прошла линейка и первые после каникул уроки. Учебное заведение № 159 рассчитано на 1550 мест, в группе во «ВКонтакте» школы вчера появилась запись, что мест в классах больше нет.

Всего в школе 250 кабинетов: оборудованы совеременные учебные аудитории, оснащённые лаборатории для физики и химии, пространства для отдыха, библиотека с двумя читальными залами на 240 мест, актовый зал на 490 мест, столовая. Для учащихся начальной школы есть комнаты для дневного сна во время продлёнки.

© aif-s3.aif.ru

В школе есть столярная и слесарная мастерские, кондитерский и швейный цеха. Здесь будут учить домоводству. Также имеется тир, фотолаборатория и даже гримерная возле большого зрительного зала.

В здании расположены спортивный, тренажерный и гимнастический залы. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения.

Для безопасности школьников к учреждению построили дорогу с тротуарами, а также надземный переход через оживленную улицу Калинина. В будущем здесь появится целый образовательный кластер — рядом построят детский сад на 300 мест и центр по профилактике детского дорожного травматизма.

До конца года в Красноярском крае планируется сдать ещё 4 школы.

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

© aif-s3.aif.ru

https://trk7.ru...ews/149578.html