Морской тральщик «Анатолий Шлемов» приступил к прохождению заводских ходовых испытаний

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Построенный на «Средне-Невском заводе» в Санкт-Петербурге для ТОФ новейший морской тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит», приступил к прохождению заводских ходовых испытаний.

Корабль противоминной обороны покинул сдаточную базу ТОФ во Владивостоке и отработал комплекс мероприятий в Заливе Петра Великого. В рамках первого выхода на тральщике была проверена работа главной энергетической установки, рулевого и шлюпочного устройства. Также экипаж и сдаточная команда испытали аппаратуру спутниковой связи и других устройств и механизмов.

Корабль ПМО «Анатолий Шлемов» является седьмым тральщиком проекта 12700 «Александрит», заложен в июле 2019 года, спущен на воду в ноябре 2021 года (информация о спуске на сайте не публиковалась).

По окончании всех необходимых мероприятий тральщик будет введён в боевой состав Тихоокеанского флота, где уже несет службу аналогичный корабль «Яков Беляев», а «Иван Ильичев» готовится к церемонии поднятия Андреевского флага.

Информации о переходе корабля с Балтики на сдаточную базу ТОФ во Владивостоке не было, видимо корабль доставлен через Севморпуть летом этого года, так же как и два первых корабля противоминной обороны, построенных в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота. Назван в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова (1949-2018 гг.), служившего в Главном управлении кораблестроения ВМФ.

Всего в рамках первого контракта заказано 10 кораблей ПМО проекта 12700. Все корабли серии строятся на Средне-Невском судостроительном заводе.