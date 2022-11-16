Российские войска получили партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

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Российское Минобороны получило партию боевых машин реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», техника уже отгружена и отправлена заказчику по железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Согласно распространенному сообщению, в рамках выполнения гособоронзаказа ПАО «Мотовилихинские заводы» поставило в подразделения ВС России партию боевых машин из состава комплекса РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г». Поставка произведена досрочно, какое количество техники отправлено военным не сообщается.

Как заявили в военном дивизионе «Мотовилихинских заводов», в связи с высокой загрузкой некоторые участки предприятия перешли на работу в три смены, созданы новые рабочие места.Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» входит в состав ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин в составе РСЗО «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».300-мм дальнобойная система «Торнадо-С» является модифицированной версией РСЗО «Смерч». Ведет огонь на дальности до 120 км и накрывает площадь, превышающую 60 Га. Может вести стрельбу одиночными реактивными снарядами или полным залпом из 12 направляющих.122-мм РСЗО «Торнадо-Г» — модернизированная версия установок «Град».

Особенностью является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение в 2014 году.