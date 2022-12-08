В Кемеровской области на ЭларСкан оцифровывают письма фронтовиков, карты и чертежи

В Беловском музейно-выставочном центре появился современный отечественный комплекс планетарного сканирования ЭларСкан С1.

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В фондах МАУ «Беловский музейно-выставочный центр», в который входит галерея «Вернисаж», краеведческий музей и музей «Шахтёрская слава», хранится большое количество архивных материалов: письма, фотографии, дневники. Все они требуют бережной и качественной оцифровки, отмечают в музее.

«Многие из хранящихся документов с утратами, и здесь очень важна для нас функция частичного восстановления утрат при обработке документов, — рассказывает Ирина Анатольевна Богачёва, заместитель директора по научной работе. — Очень важен для нас и формат сканируемого документа. Возможность сканирования документов не только А1, но и А0. Плакаты, чертежи, эскизы, карты — теперь мы имеем возможность показать многие замечательные документы в полном объёме, не разделённые на части фотоаппаратом или сканером. Оцифровка книжных и альбомных изданий позволит создать полную электронную библиотеку по истории нашего города и предприятий».

Среди наиболее значимых экспонатов, которые предстоит оцифровать на новом ЭларСкан — фронтовые письма — очень хрупкие, иногда с трудно видимым текстом, размытым от влажных условий хранения. Специалисты учреждения уверены, что очень важно сохранить их, как свидетельства эпохи и яркий пример любви к Родине.

«ЭларСкан — это надёжность, деликатное бесконтактное сканирование, бережное отношение к документу, качество конечного продукта — говорит Ирина Анатольевна Богачёва. — Немаловажно и то, что это российская компания, дающая гарантии технического сопровождения сканирующего оборудования и программного обеспечения».

Качественно оцифрованные документы дадут возможность работать с ними сотрудникам учреждения в рамках научно-исследовательской деятельности Беловского музейно-выставочного центра. Оцифрованные документы планируется включать в выставочные проекты в тех случаях, когда невозможно использовать оригинальные документы для выставок и показов.