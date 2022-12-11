Снежное. Мелочи жизни

© Фото из открытых источников

Этому небольшому городу на востоке ДНР повезло, он почти на границе с Ростовской области. Война сюда не дотянулась, ополченцы Донбасса остановили карателей западнее города.

Но экономическая блокада сделала своё дело.

Как живёт городок на границе?

Город восстанавливает Самарская область. В мае заключён договор с Администрацией Снежного на восстановление 81 объекта сметной стоимостью 1,1 млрд рублей.

В городской больнице поступил новый томограф

Новый томограф заработал в больнице Снежного.

Строители ввели в эксплуатацию новую кислородную станцию.

В центре первичной медико-санитарной помощи в городе Снежное Донецкой Народной Республики заменили окна и двери и провели работы по замене конструкции кровли. Также полностью обновили отопительную и канализационную системы. Заканчиваются отделочные работы.

Попросили только отремонтировать кровлю, восстановили всю школу

По просьбе Администрации Снежного самарские строители восстановили спортивную школу. Для мальчишек и девчонок из города Снежное это единственное место, где можно заниматься тяжёлой атлетикой, борьбой, а ещё волейболом.

Директор детско-юношеской спортивной школы Сергей Моргунов попросил отремонтировать кровлю. Строители из Самары по сути из руин восстановили здание. Ребята работали 3 месяца: капитально восстановили само здание, кровлю, инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку. Отопление в школе фактически не работало, по стенам текла вода, зимой температура поднималась чуть выше нуля.

Сейчас в зале жарко, дети с радостью идут сюда. На главной детской спортивной площадке города провели первый турнир по греко-римской борьбе. В спортивные секции открыта новая запись.

Проведён капитальный ремонт городской общеобразовательной школы № 4

Ремонт школы завершился в начале декабря. В кабинетах теперь новая мебель.

Уроки физкультуры теперь проводят в новом спортзале. Долгие годы корпус считался аварийным и не работал. Пришлось убирать провисшую балку и переделывать кровлю.

В другом корпусе самарцы разбирали второй этаж и перекладывали его.

Сейчас в школе учатся 300 ребят. По мере окончания ремонта корпусов учеников становится больше. Всего школа рассчитана на 650 человек.

Капитально отремонтирована школа № 6.

Основное здание школы построено в 1954 году, в 1960-е годы возвели дополнительные помещения.

— С тех пор капитальный ремонт не проводился, только косметический за счет родителей. Государство денег не выделяло, чтобы дети могли в достойных условиях учиться. Мы не получали помощь. А ведь в нашей школе учатся 400 ребят, — сообщила Галина Наквасина, директор школы.

Благодаря помощи Самарской области и работе самарских строителей был проведён капитальный ремонт здания, обновлены инженерные системы, учебные классы, столовая, актовый и спортивный залы, обустроены уличные спортивные площадки и беговые дорожки. По периметру школы смонтированы системы видеонаблюдения и безопасности.

«Мы также получили помощь для обновления компьютерного класса. Нашим компьютерам больше десятка лет, их нам подарил наш выпускник, но сейчас они фактически уже нерабочие», — рассказала директор школы № 6.

Дорожные работы

В начале декабря закончен ремонт 3 центральных дорожных магистралей города.

Специалисты из Самары помогли Снежному в десятки раз сократить число порывов водопроводов

Донецк, 5 дек — ДАН. Число порывов на водопроводной системе в Снежном на востоке ДНР удалось сократить в 20-25 раз благодаря помощи Самары. Об этом ДАН сообщил глава администрации города Александр Скворцов.

«У нас в Снежном существенной проблемой была вода. Когда я стал мэром (январь 2019 г. — прим. ДАН), у нас было одновременно до 130 порывов — мы просто купались на дорогах в питьевой воде, на некоторых деревья выросли, то есть десятилетиями эти порывы были. Сейчас, в первую очередь, благодаря самарцам, число порывов сократилось. Сейчас бывает 5-6 текущих порывов», — сказал Скворцов.

Он добавил, что также удалось решить проблему со сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Для этого Самара передала городу 300 контейнеров и четыре единицы спецтехники.

В мае стало известно, что Самарская область взяла шефство над Снежным. Между администрацией города и правительством области было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках помощи в Снежное уже поступила коммунальная техника и машины скорой помощи, компьютеры и учебники для школьников, продовольствие и др.

Чистый город

Самарская область помогла Снежному наладить вывоз ТКО. В город переданы четыре единицы спецтехники и около 300 новых контейнеров для мусора.

© Фото из открытых источников

Мелочи жизни. Они решаютя под крылом России

В 2022 году в городе восстановлено 82 объекта. Сейчас ведётся работа с Главой Республики и Администрацией города Снежное по формированию объёмов помощи городу на 2023 год.

https://dan-news.info/obschestvo/specialisty-iz-samary-pomogli-snezhnomu-v-desjatki-raz-sokratit-chislo-poryvov/

https://dan-news.info/obschestvo/kommunalschiki-likvidirovali-na-territorii-dnr-bolee-25-tys.-stihijnyh-svalok/

https://radiosp...1831539608.html

https://sovainf...-pomoshch-v-vo/