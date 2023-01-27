В Красноярске открыли пансионат для пожилых граждан и инвалидов, аналогов которому пока нет в Сибири

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26 января открылся новый жилой корпус пансионата для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».

Про новый корпус можно с уверенностью сказать, что это самое современное, безопасное и комфортное для проживания учреждение подобного профиля в Сибири. Оно соответствует всем требованиям санитарной и пожарной безопасности.

В новом корпусе есть большая и светлая столовая на 100 посадочных мест, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и широкие коридоры. Также новом корпусе есть медицинский блок, зал для лечебной физкультуры, кабинет массажа, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, различные мастерские, а также зимний сад, в котором уже поселились первые жильцы — волнистые попугайчики.

«Комнаты рассчитаны на проживание в них одного-двух человек, в них создана обстановка, максимально приближенная к домашней: мягкие удобные кресла, большой телевизор, торшеры. В здании также есть комнаты для общения с родственниками и посетителями, а также буфетные, в которых любой из проживающих может приготовить любимое блюдо и угостить им соседей», — рассказывает и показывает Юлия Полищук, директор дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».

Помимо этого, благоустроена прилегающая территория: разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, проложены тротуары и дорожки для прогулок, установлены фонари, беседки и удобные скамейки, смонтирована спортивная площадка с уличными тренажерами, на которых смогут заниматься физкультурой люди с ограниченными возможностями здоровья.

Возведение нового пансионата велось в рамках нацпроекта «Демография». Старт строительству был дан в 2020 году, а завершение планировалось на ноябрь 2023 года. Но, учитывая социальную значимость объекта, здание построено и введено в эксплуатацию на год раньше. На это было выделено более 686 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

© szn24.ru

© szn24.ru

© szn24.ru

© gnkk.ru

© gnkk.ru

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